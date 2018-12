Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz...","id":"20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928206c4-124e-4b00-81c9-5df67c765afd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","timestamp":"2018. december. 12. 15:22","title":"Megnyerte Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181212_Adventi_irodalmi_naptar__december_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b49d0-88f2-447a-a732-78a0a5cb6b77","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Adventi_irodalmi_naptar__december_12","timestamp":"2018. december. 12. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94249043-8463-4821-a8c5-769556ee53f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető. Az Epic Games most mindhárom részt levette az App Store-ból, és később sem teszik elérhetővé. A döntés végleges, és jó okuk volt rá. ","shortLead":"Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető...","id":"20181211_apple_pp_store_infinity_blade_epic_games_fortnite_mobiljatek_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94249043-8463-4821-a8c5-769556ee53f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ebaf8c-459a-4468-9e6c-15c40b82155e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_apple_pp_store_infinity_blade_epic_games_fortnite_mobiljatek_ios","timestamp":"2018. december. 11. 15:33","title":"Ennyi volt: eltűnt az Apple alkalmazásboltjából minden idők egyik legjobb iPhone-os játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre több szélsőséges csapadékhoz vezet a klímaváltozás Európában, az Egyesült Államokban és Oroszországban – derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet szerdán bemutatott tanulmányából.



","shortLead":"Egyre több szélsőséges csapadékhoz vezet a klímaváltozás Európában, az Egyesült Államokban és Oroszországban – derül ki...","id":"20181213_klimavaltozas_hatasa_szelsoseges_csapadek_europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8778b093-6bcc-4c94-9eac-982f1dc90d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_klimavaltozas_hatasa_szelsoseges_csapadek_europaban","timestamp":"2018. december. 13. 09:03","title":"Reszkess, Európa: szélsőséges időjárás, erős áradások várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu újságírói megpróbálták megtudni a Magyarországon politikai menedékjogot kapott macedón exminiszterelnöktől, hogyan jutott ki hazájából.","shortLead":"A 24.hu újságírói megpróbálták megtudni a Magyarországon politikai menedékjogot kapott macedón exminiszterelnöktől...","id":"20181212_rozsadombi_etteremnel_csiptek_el_nikola_gruevszkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4999d5-ef92-4aa5-a92c-8493ce04b85e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_rozsadombi_etteremnel_csiptek_el_nikola_gruevszkit","timestamp":"2018. december. 12. 16:02","title":"Rózsadombi étteremnél csípték el Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","shortLead":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","id":"20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451934ff-66b5-46c1-bf42-5993c3618dbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","timestamp":"2018. december. 12. 17:00","title":"„Megfordítanám veled a világot” – KIES klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Döntött a parlament.","shortLead":"Döntött a parlament.","id":"20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1c1cf3-c712-489d-bd2f-99da630da78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","timestamp":"2018. december. 12. 12:52","title":"Visszavásárolhatják lakásukat az eszközkezelő bérlői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A teljes gőzzel akciózó, síppal-hangfallal-szirénával felfegyverkezett ellenzék nem tudta megakadályozni, hogy a kormánypárti többség elfogadja a rabszolgatörvény néven elhíresült módosítást, de emlékezetessé tették a szavazást. Összefoglalónk a délelőtti eseményekről. ","shortLead":"A teljes gőzzel akciózó, síppal-hangfallal-szirénával felfegyverkezett ellenzék nem tudta megakadályozni...","id":"20181212_parlament_botrany_rabszolgatorveny_zaroszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdff2f8-f704-461c-82ba-b5a7f4176571","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_parlament_botrany_rabszolgatorveny_zaroszavazas","timestamp":"2018. december. 12. 14:45","title":"Soha nem látott balhé a Parlamentben: áttolták a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]