Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Week munkatársa volt.","shortLead":"A Budapest Week munkatársa volt.","id":"20181213_Magyar_szarmazasu_a_Kinaban_lefogott_kanadai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e590423e-0cfe-4d76-bba7-3447a98ca1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Magyar_szarmazasu_a_Kinaban_lefogott_kanadai","timestamp":"2018. december. 13. 09:21","title":"Magyar származású a Kínában elfogott kanadai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32318005-ada5-43e7-8abe-bcaa41ca36f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hunguest Hotels szeretné bővíteni vendégkörét.","shortLead":"A Hunguest Hotels szeretné bővíteni vendégkörét.","id":"20181213_Meszaros_Lorinc_Hunguest_Hotels_kinai_turista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32318005-ada5-43e7-8abe-bcaa41ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990696c3-5647-4904-8acd-16b4be45bd6e","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Meszaros_Lorinc_Hunguest_Hotels_kinai_turista","timestamp":"2018. december. 13. 17:08","title":"A kínai turistákat vette célba Mészáros Lőrinc szállodalánca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány szerint mindez azt jelenti, hogy Belgiumban cenzúra van.","shortLead":"A kormány szerint mindez azt jelenti, hogy Belgiumban cenzúra van.","id":"20181213_Guy_Verhofstadt_Orban_Viktor_plakat_kisbusz_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e90476-872a-4afc-adbf-4296a2e13e2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Guy_Verhofstadt_Orban_Viktor_plakat_kisbusz_Brusszel","timestamp":"2018. december. 13. 18:25","title":"Eljárás indult Brüsszelben a magyar sofőr ellen, aki a kormány Verhofstadt-plakátos kisbuszát vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735d4b2f-41ac-4d63-bd61-ddef8dd95233","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl sok vodka-martinit iszik a titkosügynök. Na de mennyi is az annyi?","shortLead":"Túl sok vodka-martinit iszik a titkosügynök. Na de mennyi is az annyi?","id":"20181212_James_Bond_alkoholista__allapitottak_meg_a_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735d4b2f-41ac-4d63-bd61-ddef8dd95233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041d1938-0b51-4afe-8e48-ada3541f9c1c","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_James_Bond_alkoholista__allapitottak_meg_a_tudosok","timestamp":"2018. december. 12. 10:09","title":"James Bond alkoholista – állapították meg a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","shortLead":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","id":"20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fdd5a5-66a2-4a8d-90a3-ef39e089dc4c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","timestamp":"2018. december. 13. 09:42","title":"Jön a havazás, szombaton hullhat le a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b000a40e-8c74-4794-a25e-990450883128","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar klasszis 100 méter háton ezüstérmet nyert a kínai Hangcsouban zajló versenyen.","shortLead":"A magyar klasszis 100 méter háton ezüstérmet nyert a kínai Hangcsouban zajló versenyen.","id":"20181212_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_ezusterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b000a40e-8c74-4794-a25e-990450883128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c5cd72-5b9b-45b6-a232-a818054474ad","keywords":null,"link":"/sport/20181212_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_ezusterem","timestamp":"2018. december. 12. 15:09","title":"Három éremnél jár Hosszú Katinka a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","shortLead":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","id":"20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d6e06c-8f67-4ac0-b97d-150df00d096e","keywords":null,"link":"/elet/20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 15:06","title":"HIV-vírust terjesztett, és idősek otthonában is sarlatánkodott egy pozsonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec3b12-9c26-4396-b913-a30256f44c12","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Valóban csak rajtunk múlik, és pusztán tudatos döntéseink függvénye, hogy mobileszközeink rombolják vagy építik a kapcsolatainkat? Ha élünk is a gyanúperrel, hogy a párunk titkol előlünk valamit, van-e jogunk belenézni a telefonjába? És mit tegyünk, ha találtunk valamit? A szorongás pedig jogos, ha nem kapunk azonnal választ a másiktól? \r

","shortLead":"Valóban csak rajtunk múlik, és pusztán tudatos döntéseink függvénye, hogy mobileszközeink rombolják vagy építik...","id":"samsungbch_20181214_samsung_mobilozas_kutatas_buek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bec3b12-9c26-4396-b913-a30256f44c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d381963-f003-4b6a-b719-6200fb0dd8c4","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181214_samsung_mobilozas_kutatas_buek","timestamp":"2018. december. 13. 19:30","title":"Titkok és kísértések: miért akarunk belenézni a párunk mobiljába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]