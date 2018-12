Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet több dolog miatt is szomorú a napokban. Egyfelől a CEU távozása, másrészt az ukrán helyzet miatt. Reméli, találkozik még Orbán Viktorral.","shortLead":"Az amerikai nagykövet több dolog miatt is szomorú a napokban. Egyfelől a CEU távozása, másrészt az ukrán helyzet miatt...","id":"20181213_Cornstein_Szomoru_lennek_ha_az_oroszok_behatolnanak_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d48cc3e-9944-4120-91e7-204b7830678b","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Cornstein_Szomoru_lennek_ha_az_oroszok_behatolnanak_Magyarorszagra","timestamp":"2018. december. 13. 05:45","title":"Cornstein: Szomorú lennék, ha az oroszok behatolnának Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új lapkakészlet bejelentésére készül a MediaTek, amely a gyártó szerint a mesterséges intelligencia terén úttörő változásokat hoz. ","shortLead":"Új lapkakészlet bejelentésére készül a MediaTek, amely a gyártó szerint a mesterséges intelligencia terén úttörő...","id":"20181212_mediatek_helio_p70_p90_lapkeszlet_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7341281-f2b6-411c-a15e-9279e3294a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_mediatek_helio_p70_p90_lapkeszlet_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 12. 16:03","title":"Holnap kiderül: áttörést ígér az telefonok okosságában a chipgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bbbb53-d3f6-4bc3-ab2f-22c73335596d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","timestamp":"2018. december. 12. 13:14","title":"Botrány a Parlamentben: Áder gyorsan elhagyta az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudományos elemzés készült a Trónok harca haláleseteiről, ami alapján a szakemberek azt is kikövetkeztették, ki az, aki minden valószínűség szerint életben marad a 8. évad végére. ","shortLead":"Tudományos elemzés készült a Trónok harca haláleseteiről, ami alapján a szakemberek azt is kikövetkeztették, ki az, aki...","id":"20181212_tronok_harca_nyolcadik_evad_halaleset_statisztika_fejserules_nyakserules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d568cbbe-55b9-467d-a7d7-16f70fc0bff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_tronok_harca_nyolcadik_evad_halaleset_statisztika_fejserules_nyakserules","timestamp":"2018. december. 12. 13:33","title":"A tudósok már tudják, kik élik túl a Trónok harca utolsó évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181213_Adventi_irodalmi_naptar__december_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db68fc0-60d9-472c-b311-7e284642b031","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Adventi_irodalmi_naptar__december_13","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár - december 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapján. A Romát legyőző cseh Viktoria Plzen a sikerrel bejutott az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába. ","shortLead":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó...","id":"20181212_real_madrid_cszka_moszkva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e188b0fc-2ede-4efd-a3cc-17bf4bab446d","keywords":null,"link":"/sport/20181212_real_madrid_cszka_moszkva","timestamp":"2018. december. 12. 22:21","title":"Megruházta a tartalékos Realt a CSZKA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést végzett a Republikon Intézet, megvizsgálták a „rabszolgatörvény” társadalmi megítélését. Sokan hallottak róla, és a megkérdezettek túlnyomó része ellenzi azt.","shortLead":"Felmérést végzett a Republikon Intézet, megvizsgálták a „rabszolgatörvény” társadalmi megítélését. Sokan hallottak...","id":"20181212_Meg_a_fideszesek_ketharmada_is_eliteli_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47125282-6a9f-43c1-af02-05ed36fbe190","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Meg_a_fideszesek_ketharmada_is_eliteli_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2018. december. 12. 08:22","title":"Még a fideszesek kétharmada is elítéli a „rabszolgatörvényt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így döntött a parlament.","shortLead":"Így döntött a parlament.","id":"20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbb436-e931-49ed-8f9c-9598d6222803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","timestamp":"2018. december. 12. 11:50","title":"Elvehetik a lopott fát, hogy odaadják a rászorulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]