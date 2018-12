Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","shortLead":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","id":"20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fd19-efcb-4053-b9b9-04d0b63ee7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","timestamp":"2018. december. 12. 10:28","title":"Alapvetően nagyon várjuk, hogy önvezető autókban ülhessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"19 gól kellett volna a továbbjutáshoz.","shortLead":"19 gól kellett volna a továbbjutáshoz.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb__Magyarorszag_3129re_legyozte_Romaniat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6db38-a3ff-4c83-8aa2-075e60d49c57","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb__Magyarorszag_3129re_legyozte_Romaniat","timestamp":"2018. december. 12. 19:42","title":"Női kézilabda-Eb: legyőzte Romániát, de kiesett a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este szavaz pártja Theresa May sorsáról.","shortLead":"Este szavaz pártja Theresa May sorsáról.","id":"20181212_A_brit_kormanyfo_most_nyeresre_all_kerdes_ez_mire_lesz_eleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4bd448-6eb7-4906-98d4-be5a86a0caad","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_brit_kormanyfo_most_nyeresre_all_kerdes_ez_mire_lesz_eleg","timestamp":"2018. december. 12. 17:20","title":"A brit kormányfő most nyerésre áll, kérdés, ez mire lesz elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet több dolog miatt is szomorú a napokban. Egyfelől a CEU távozása, másrészt az ukrán helyzet miatt. Reméli, találkozik még Orbán Viktorral.","shortLead":"Az amerikai nagykövet több dolog miatt is szomorú a napokban. Egyfelől a CEU távozása, másrészt az ukrán helyzet miatt...","id":"20181213_Cornstein_Szomoru_lennek_ha_az_oroszok_behatolnanak_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d48cc3e-9944-4120-91e7-204b7830678b","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Cornstein_Szomoru_lennek_ha_az_oroszok_behatolnanak_Magyarorszagra","timestamp":"2018. december. 13. 05:45","title":"Cornstein: Szomorú lennék, ha az oroszok behatolnának Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","shortLead":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","id":"20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940622f-c0f5-42b0-b16a-d39f28319468","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","timestamp":"2018. december. 13. 21:42","title":"Kövér szigorítaná a fegyelmi szabályokat az Országgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3c1bbf-eeb9-4bb1-9929-cf5692cc2f74","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utolsóként az Olympique Lyon jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a csoportkör szerdai utolsó játéknapján 1-1-es döntetlent ért el Kijevben, a Sahtar Donyeck vendégeként.","shortLead":"Utolsóként az Olympique Lyon jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a csoportkör szerdai utolsó játéknapján...","id":"20181213_bajnokok_ligaja_csoportkor_tovabbjutas_ajax_bayern_juventus_manchester_united","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3c1bbf-eeb9-4bb1-9929-cf5692cc2f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ec0ea1-ef05-4474-b8b2-5c1e9375e58e","keywords":null,"link":"/sport/20181213_bajnokok_ligaja_csoportkor_tovabbjutas_ajax_bayern_juventus_manchester_united","timestamp":"2018. december. 13. 05:12","title":"Őrület volt az Ajax–Bayern, kikapott a Juventus és a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Döntött a parlament.","shortLead":"Döntött a parlament.","id":"20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1c1cf3-c712-489d-bd2f-99da630da78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","timestamp":"2018. december. 12. 12:52","title":"Visszavásárolhatják lakásukat az eszközkezelő bérlői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis benyújtja a vádiratot, akkor az felveti a hivatali visszaélés gyanúját – közölte a hvg.hu-val a múlt nyár óta letartóztatásban lévő baloldali politikus védelme. Információik szerint ugyanis megnyílt egy új határidő, ami miatt a várt decemberi időponthoz képest halasztódhat a vádemelés. Csakhogy a kormányszócsőként működtetett Magyar Idők úgy tudja, jövő héten léphet az ügyészség.","shortLead":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis...","id":"20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe775-179d-4bbf-8df6-58fab54dbeff","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","timestamp":"2018. december. 13. 10:59","title":"Mégsem jön össze idén: 2019-re csúszhat a vádemelés Czeglédy Csaba ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]