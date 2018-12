Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén, és beálltak a sor elejére. A diákok nem hagyták ezt.","shortLead":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén...","id":"20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d676b3-5a1d-4bfa-ab25-b7b30db0f4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","timestamp":"2018. december. 13. 18:08","title":"A Margit hídról a Lánchídra mennek át a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b59721-e4e3-419a-a69c-cdd90bd24565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta a francia rendőrség Chérif Chekatt fotóját.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a francia rendőrség Chérif Chekatt fotóját.","id":"20181212_strasbourg_lovoldozes_cherif_chekatt_francia_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07b59721-e4e3-419a-a69c-cdd90bd24565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993c8c43-2fe5-412c-8228-0d88f11f9309","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_strasbourg_lovoldozes_cherif_chekatt_francia_rendorseg","timestamp":"2018. december. 12. 20:34","title":"Ez a férfi lövöldözött Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","shortLead":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","id":"20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4e6ac9-258b-45cc-b4a8-baa5d706435c","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","timestamp":"2018. december. 13. 07:43","title":"A Pentagon nyugtalan a szíriai török invázió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves gyermekek is szavazhassanak a választásokon. Szerinte ugyanis a fiatalokat jelenleg hátrányos megkülönböztetés sújtja, mert olyanok döntenek a politikáról, akiket csak a jelen érdekel.","shortLead":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves...","id":"20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608a8d18-e506-4dbf-b5f7-e29dd71e39ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Kapjanak szavazatot a hatévesek is – javasolja egy brit politológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi napok eseményei új (vagy éppen régi) megvilágításba helyez majdnem elfeledett dalokat.



","shortLead":"Az utóbbi napok eseményei új (vagy éppen régi) megvilágításba helyez majdnem elfeledett dalokat.



","id":"20181214_Milyen_meghato_hogy_vigyaznak_a_rendre_az_ember_neha_elsirja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c2943a-dbf6-4057-805f-d87d68e3ef73","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Milyen_meghato_hogy_vigyaznak_a_rendre_az_ember_neha_elsirja_magat","timestamp":"2018. december. 14. 16:06","title":"„Milyen megható, hogy vigyáznak a rendre, az ember néha elsírja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","shortLead":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","id":"20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940622f-c0f5-42b0-b16a-d39f28319468","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","timestamp":"2018. december. 13. 21:42","title":"Kövér szigorítaná a fegyelmi szabályokat az Országgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8704de2-9720-49c8-b2ca-76d6e0c038f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lesz a turulból túlóra? A mémgyárosoknak nem okozott gondot a közös nevező megtalálása. A szabadidő kellemes eltöltése garantált.","shortLead":"Hogyan lesz a turulból túlóra? A mémgyárosoknak nem okozott gondot a közös nevező megtalálása. A szabadidő kellemes...","id":"20181214_Megzakkant_a_memgyar_osszehozta_Meszaros_2rulejat_a_tuloraval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8704de2-9720-49c8-b2ca-76d6e0c038f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79523085-e92d-448d-9d87-2ef1e098de57","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Megzakkant_a_memgyar_osszehozta_Meszaros_2rulejat_a_tuloraval","timestamp":"2018. december. 14. 11:04","title":"Megzakkant a mémgyár, összehozta Mészáros 2rule-ját a túlórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","shortLead":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","id":"20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9c32bc-62b8-425a-bdbe-632d42ace231","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","timestamp":"2018. december. 14. 06:41","title":"A nap hirdetése: Egy Toyota, amiben akár szaunázni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]