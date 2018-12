Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07b59721-e4e3-419a-a69c-cdd90bd24565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta a francia rendőrség Chérif Chekatt fotóját.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a francia rendőrség Chérif Chekatt fotóját.","id":"20181212_strasbourg_lovoldozes_cherif_chekatt_francia_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b59721-e4e3-419a-a69c-cdd90bd24565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993c8c43-2fe5-412c-8228-0d88f11f9309","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_strasbourg_lovoldozes_cherif_chekatt_francia_rendorseg","timestamp":"2018. december. 12. 20:34","title":"Ez a férfi lövöldözött Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor már igen hosszú.","shortLead":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor...","id":"20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77633028-29ea-4220-9df2-be9187a76ef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","timestamp":"2018. december. 12. 17:33","title":"Lesz miből válogatni 2019-ben: ezek a telefongyártók csinálnak jövőre összehajtható mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb978d9e-8f71-4636-bd9f-46053d5800ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan dulakodtak a rendőrökkel a tüntetők, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, egy órán belül kétszer is.","shortLead":"Hosszan dulakodtak a rendőrökkel a tüntetők, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, egy órán belül kétszer is.","id":"20181212_Konnygazt_vetettek_be_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb978d9e-8f71-4636-bd9f-46053d5800ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad4f16-20f5-496c-ac2b-34bc02148935","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Konnygazt_vetettek_be_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 12. 21:30","title":"Többször is könnygázt vetettek be a Kossuth téren a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint vannak áldozatok – jelentette a CNN Türk török hírtelevízió csütörtökön.","shortLead":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint...","id":"20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c3956-8753-4d1e-b820-95e391776711","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","timestamp":"2018. december. 13. 06:30","title":"Felüljárónak rohant egy vonat Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rolling Stones gitáros-zeneszerzője lassan 75 éves lesz, és bár gyakorlatilag a személyes brandjéhez tartozott a tudatmódosítók használata, most ennek véget vet.

