Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak a rajtvonalnál. Most kiderült, hogy miként képzel el az LG egy ilyen készüléket.","shortLead":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak...","id":"20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b204837-00b8-4f26-9702-4d5139a93ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","timestamp":"2018. december. 12. 14:03","title":"Más, mint a Samsungé: ilyen lehet az LG összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lap forrásai szerint a szállodavendégekén kívül még több millió amerikai állampolgár adatait lophatták el.","shortLead":"A lap forrásai szerint a szállodavendégekén kívül még több millió amerikai állampolgár adatait lophatták el.","id":"20181212_NYT_Marriott_hackertamadas_Kina_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608afef5-d6e5-4e60-95dc-c0a463ea88b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_NYT_Marriott_hackertamadas_Kina_adatlopas","timestamp":"2018. december. 12. 16:33","title":"NYT: Kínai hackerek lopták el a Marriott vendégeinek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi rendezvények miatt.","shortLead":"A karácsonyi rendezvények miatt.","id":"20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb57c3e-4044-467c-bf75-3a8500d9caac","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 19:20","title":"Fokozott ellenőrzést rendeltek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e8b045-0525-4622-9c0d-818627335fbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot megy a Mészáros János tulajdonában lévő Herceghalom Interat Zrt. is.","shortLead":"Nagyot megy a Mészáros János tulajdonában lévő Herceghalom Interat Zrt. is.","id":"20181213_510_millioert_vasarol_be_Meszaros_Lorinc_occsenel_a_Magyar_Kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e8b045-0525-4622-9c0d-818627335fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e90ccf-f10e-4dc0-a058-ab7ecc2256d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_510_millioert_vasarol_be_Meszaros_Lorinc_occsenel_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2018. december. 13. 08:53","title":"510 millióért vásárol be Mészáros Lőrinc öccsénél a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaszorult Kínában a Samsung a helyi okostelefon-gyártókhoz képest, és főleg ezért döntött úgy, bezárja egyik ottani gyárát.","shortLead":"Visszaszorult Kínában a Samsung a helyi okostelefon-gyártókhoz képest, és főleg ezért döntött úgy, bezárja egyik ottani...","id":"20181213_samsung_kinai_gyar_bezarasa_kereslet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b7eed33-82de-47c4-9039-48dc3bc2b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c191f463-27cf-46db-bab4-4c861f14d5cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_samsung_kinai_gyar_bezarasa_kereslet","timestamp":"2018. december. 13. 15:03","title":"Felér egy beismeréssel? Bezárja egyik kínai gyárát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Group-IB nevű orosz kiberbiztonsági elemzőcég legfrissebb jelentése szerint 30 ország kormányzati oldalairól és szervereiről lophattak adatokat a hackerek, és ebben Magyarország is érintett.","shortLead":"A Group-IB nevű orosz kiberbiztonsági elemzőcég legfrissebb jelentése szerint 30 ország kormányzati oldalairól és...","id":"20181213_group_ib_hacker_kibertamadas_magyar_kormanyzati_oldalak_szerverek_malware_spyware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17048286-8943-4ae5-82a7-f852c5600040","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_group_ib_hacker_kibertamadas_magyar_kormanyzati_oldalak_szerverek_malware_spyware","timestamp":"2018. december. 13. 13:33","title":"Magyar kormányzati oldalakat és szervereket is vírussal fertőztek meg, sok adatot ellophattak a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7738c-abb8-4410-ac8f-a0731c05ef8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ide taxizott a támadás után az elkövető, Chérif Chekatt.","shortLead":"Ide taxizott a támadás után az elkövető, Chérif Chekatt.","id":"20181213_Strasbourgi_terrortamadas_lovoldozes_rendori_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f7738c-abb8-4410-ac8f-a0731c05ef8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c0d333-99cf-4c59-b32f-d47decf85385","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourgi_terrortamadas_lovoldozes_rendori_akcio","timestamp":"2018. december. 13. 17:18","title":"Strasbourgi terrortámadás: felfegyverzett rendőrök lepték el a Neudorf városnegyedet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024dbcb0-4739-44dc-bed7-6dc8617480ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes szélességben lezárták a Lánchidat az átvonuló tüntetők.","shortLead":"Teljes szélességben lezárták a Lánchidat az átvonuló tüntetők.","id":"20181212_Tuloratorveny_hidat_foglal_el_a_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024dbcb0-4739-44dc-bed7-6dc8617480ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed2bc8-41fb-4041-8988-c4055fb18809","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tuloratorveny_hidat_foglal_el_a_Jobbik","timestamp":"2018. december. 12. 13:43","title":"Túlóratörvény: a Sándor-palotához vonult a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]