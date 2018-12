Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11669102-3220-4687-a3dd-9e3753dd1ca8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napról napra csökken a szám.","shortLead":"Napról napra csökken a szám.","id":"20181215_BRFK_Eddig_57_embert_allitott_elo_a_rendorseg_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11669102-3220-4687-a3dd-9e3753dd1ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64f1b7f-6be1-4e3c-97ee-5abd4e298a76","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_BRFK_Eddig_57_embert_allitott_elo_a_rendorseg_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. december. 15. 14:46","title":"BRFK: Eddig 57 embert állított elő a rendőrség a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f486b3-1ae8-4b99-8eba-4dd59f3b7ac3","c_author":"","category":"itthon","description":"Öt év alatt tíz százalékkal csökkent a középfokú oktatásban részt vevő roma gyerekek száma – ez derült ki a Társadalmi riport 2018 című, nemrég megjelent tanulmánykötetből, amelyből a legújabb HVG-ben olvasható az egyik legfontosabb fejezet.","shortLead":"Öt év alatt tíz százalékkal csökkent a középfokú oktatásban részt vevő roma gyerekek száma – ez derült ki a Társadalmi...","id":"20181213_Romak_integracioja_javulo_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f486b3-1ae8-4b99-8eba-4dd59f3b7ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b431fcaf-188a-4726-9bb6-b78b5c22c2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Romak_integracioja_javulo_helyzet","timestamp":"2018. december. 13. 18:45","title":"Romák integrációja: javuló helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ac5f1b-4f66-4cc7-8577-07bdd685685e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár Androidon és iOS-en is játszható a Brawl Stars nevű újdonság, amelyet ráadásul nem akárki, a Clash of Clans fejlesztői készítettek.","shortLead":"Immár Androidon és iOS-en is játszható a Brawl Stars nevű újdonság, amelyet ráadásul nem akárki, a Clash of Clans...","id":"20181213_clash_of_clans_clash_royale_pubg_fortnite_brawl_stars_mobiljatek_battle_royale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ac5f1b-4f66-4cc7-8577-07bdd685685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2206b3ea-73e1-4450-8952-ab4111ae707e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_clash_of_clans_clash_royale_pubg_fortnite_brawl_stars_mobiljatek_battle_royale","timestamp":"2018. december. 13. 16:33","title":"Megjelent a játék, amelyik a Fortnite-nál is népszerűbb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségét a kampánypénzek ellenőrzésével kapcsolatban.A szervezet szerint a pártok nem reagáltak a megkeresésre, ezért kezdeményezték a költségvetési támogatásuk felfüggesztését. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési...","id":"20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdf8136-fa68-46d6-b5f6-39c34fa73a95","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","timestamp":"2018. december. 14. 13:53","title":"ÁSZ: A Momentum és a Párbeszéd nem volt együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","shortLead":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","id":"20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c7547-33fb-45e5-a1c7-969f01330713","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. december. 14. 15:41","title":"Videó: Rendőrségi furgon tolta előre az egyik tüntetőt a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London kérésére legfeljebb tisztázni lehet még a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás részleteit, újratárgyalni azonban nem - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos brüsszeli csúcstalálkozója után.","shortLead":"London kérésére legfeljebb tisztázni lehet még a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló...","id":"20181214_Macron_szerint_nem_lehet_ujratargyalni_a_brit_kilepesi_megallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5d2b79-6581-46c3-a59d-b635e4a7affa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Macron_szerint_nem_lehet_ujratargyalni_a_brit_kilepesi_megallapodast","timestamp":"2018. december. 14. 22:58","title":"Macron szerint nem lehet újratárgyalni a brit kilépési megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea891fb-d789-43b7-9795-8eabf90f83ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A személyi kölcsönök iránt kiemelkedő a kereslet, az új folyósítások összege 50 százalékkal nőtt az idén, ez a lakáshitelek több mint 30 százalékos növekedését is meghaladja. ","shortLead":"A személyi kölcsönök iránt kiemelkedő a kereslet, az új folyósítások összege 50 százalékkal nőtt az idén...","id":"20181215_Ketszer_annyian_vesznek_fel_szemelyi_kolcsont_de_ezt_az_5_aranyszabalyt_nem_sokan_tartjak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea891fb-d789-43b7-9795-8eabf90f83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1abb-693f-434d-b49a-e6fe3c7de892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Ketszer_annyian_vesznek_fel_szemelyi_kolcsont_de_ezt_az_5_aranyszabalyt_nem_sokan_tartjak_be","timestamp":"2018. december. 15. 12:15","title":"Másfélszer annyian vesznek fel személyi kölcsönt, de ezt az 5 aranyszabályt nem sokan tartják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","shortLead":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","id":"20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7c5ebc-1df7-4838-8c2f-f9c5f1b2c061","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","timestamp":"2018. december. 14. 15:03","title":"Rákapcsol a Samsung, az Infinity O után jönnek az Infinity U és V képernyők a telefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]