[{"available":true,"c_guid":"670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hvg.hu információi szerint Siklósi Beatrix, az MTVA nyáron kinevezett igazgatója elbocsátotta az M5 legismertebb műsorvezetőjét, Takács Bencét.","shortLead":"A hvg.hu információi szerint Siklósi Beatrix, az MTVA nyáron kinevezett igazgatója elbocsátotta az M5 legismertebb...","id":"20181213_A_legismertebb_musorvezetojetol_valt_meg_az_MTVA_kulturalis_csatornaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf363df5-4400-4a6d-839f-3831bb912e38","keywords":null,"link":"/elet/20181213_A_legismertebb_musorvezetojetol_valt_meg_az_MTVA_kulturalis_csatornaja","timestamp":"2018. december. 13. 21:10","title":"A legismertebb műsorvezetőjétől vált meg az MTVA kulturális csatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át az egy évtizeddel függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány, Koszovó kis létszámú fegyveres erejét. Az USA és Nagy-Britannia támogatja a döntést, a többi tagállam sajnálkozik és attól tart, még nagyobb lesz a feszültség a Balkánon.","shortLead":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át...","id":"20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019a1d5-dfc4-4341-826d-d9b8b97db839","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","timestamp":"2018. december. 14. 13:00","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, Koszovó is hadsereget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem történt előrelépés, minden marad a régiben.","shortLead":"Nem történt előrelépés, minden marad a régiben.","id":"20181213_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_szankciokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09b4e4e-db46-4988-b82e-2b79b8794a25","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_szankciokat","timestamp":"2018. december. 13. 20:06","title":"Az EU meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5c8b1e-f0bc-4b64-83a8-314b04e60c84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új fejlesztés ígéretének ismeretében egyelőre még korai lenne teljesen eltemetni a belsőégésű motorokat.","shortLead":"Az új fejlesztés ígéretének ismeretében egyelőre még korai lenne teljesen eltemetni a belsőégésű motorokat.","id":"20181214_uj_csodamotort_kaphatnak_az_autok_szupertiszta_mukodes_es_minimalis_fogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5c8b1e-f0bc-4b64-83a8-314b04e60c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52556355-18bd-42a6-a4ae-f398503ddb99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_uj_csodamotort_kaphatnak_az_autok_szupertiszta_mukodes_es_minimalis_fogyasztas","timestamp":"2018. december. 14. 13:21","title":"Új csodamotort kaphatnak az autók: szupertiszta működés és minimális fogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","shortLead":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","id":"20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c865e-6191-4fbc-9c01-6c9f42ed3ddf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","timestamp":"2018. december. 15. 08:07","title":"Ki az a barbár, aki egy kacsaszobrot megrongál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lezúduló hótömeget rögtön követte egy másik.","shortLead":"A lezúduló hótömeget rögtön követte egy másik.","id":"20181215_Lelegzetelallito_legi_felvetel_keszult_egy_lavinarol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d423d-53b7-4a69-8ed0-1067c2ffe602","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Lelegzetelallito_legi_felvetel_keszult_egy_lavinarol__video","timestamp":"2018. december. 15. 11:12","title":"Lélegzetelállító légi felvétel készült egy lavináról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2023-tól fogják használni őket.","shortLead":"2023-tól fogják használni őket.","id":"20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f672e6bb-c4de-42fb-b676-0c79f8d634ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 14. 13:49","title":"Tizenhat helikoptert vásárolt a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalása a bevándorlási különadóról. A szervezet szerint a törvényt hatályon kívül kell helyezni.","shortLead":"Megérkezett az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalása a bevándorlási...","id":"20181214_Velencei_Bizottsag_Hatalyon_kivul_kell_helyezni_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074498be-b20b-484e-b4f2-afc4d2635d84","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Velencei_Bizottsag_Hatalyon_kivul_kell_helyezni_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. december. 14. 18:47","title":"Velencei Bizottság: Hatályon kívül kell helyezni a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]