„Az álhíreket nem csak az álhírterjesztők táborában taláhatjuk meg. Ülnek a körünkben olyan miniszterelnökök is, akik terjesztik ezeket a híreket” – utalt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Orbán Viktor magyar miniszterelnökre a brüsszeli EU-csúcsot lezáró sajtótájékoztatón.

Juncker azt is pontosította, milyen álhírért tartja felelősnek a magyar miniszterelnököt: „amikor azt terjeszti, hogy én felelek a Brexitért, ez álhír”. A luxemburgi politikus a sajtótájékoztatón többször említette azt is, személy szerint mennyire kedveli a briteket és Theresa May miniszterelnököt is.

A bizottság hamarosan távozó elnöke – bár az ország említése nélkül – más téren is kritizálta a magyar kormányt. Az uniós határőrizeti szerv, a Frontex napirenden levő bővítésével kapcsolatban arról beszélt, hogy „kezdi elveszíteni a türelmét”, mert mindenki azt várja tőlük, hogy erősödjön meg a határvédelem, ehhez képest vannak olyan tagállamok, még az unió külső határán is, amelyek ebben nem hajlandóak együttműködni.