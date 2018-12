Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is. Az állami szolgáltató drágán adja az áramot.","shortLead":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is...","id":"20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33307e9-7fd6-431b-b742-503b628ab7c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","timestamp":"2018. december. 15. 06:30","title":"Rezsicsökkentés helyett áramütéssel felérő drágulást kaptak a vállalkozók az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc76441a-ae2d-41d8-bcbb-336286a556c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világrekordot kíván felállítani az LG a jövő év elején bemutatkozó 17”-es notebookjával, a Gram 17-tel.","shortLead":"Világrekordot kíván felállítani az LG a jövő év elején bemutatkozó 17”-es notebookjával, a Gram 17-tel.","id":"20181215_lg_gram_17_a_vilag_legkonnyebb_17_colos_notebookja_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc76441a-ae2d-41d8-bcbb-336286a556c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e61c8a-0bc0-4c3d-8732-32dafea317bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_lg_gram_17_a_vilag_legkonnyebb_17_colos_notebookja_ces_2019","timestamp":"2018. december. 15. 10:03","title":"Szinte észre sem veszi, hogy viszi: ez lesz a világ legkönnyebb 17”-es notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára vezető úton, a balesetben egy ember meghalt, egy pedig megsérült - közölte a rendőrség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára...","id":"20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a40570-270e-4f80-9ed8-b4cb28731b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","timestamp":"2018. december. 14. 23:16","title":"Halálos baleset történt Kerekegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár tudományos kutatások szerint sürgősen csökkenteni kellene a széndioxid kibocsátást világszerte, különben egy évtizeden belül katasztrófa következhet, mégsem hoztak döntést a klímacsúcson a kormányok.","shortLead":"Bár tudományos kutatások szerint sürgősen csökkenteni kellene a széndioxid kibocsátást világszerte, különben...","id":"20181216_Tizenket_evunk_van_a_vilag_megmentesere_a_klimacsucson_megsem_hoztak_dontest_a_kormanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca52562-1504-4ff4-98d0-bf557d1f87f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Tizenket_evunk_van_a_vilag_megmentesere_a_klimacsucson_megsem_hoztak_dontest_a_kormanyok","timestamp":"2018. december. 16. 07:17","title":"Tizenkét évünk van a világ megmentésére, a klímacsúcson mégsem hoztak döntést a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra készülve fúrt katonái számára - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra...","id":"20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac63ec8-9385-4503-b7a5-1d937b155d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","timestamp":"2018. december. 16. 12:43","title":"Újabb, Libanonból induló alagutakat fedeztek fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","shortLead":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","id":"20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423076b5-b8c8-4866-9d5c-b740304fd9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","timestamp":"2018. december. 15. 20:07","title":"BKK: a vasárnapi tüntetés miatt több busz és villamos közlekedése is megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökéhez is eljutott annak a fiatal férfinak a története, akit állítása szerint megütött egy rendőr, miután elfogták.","shortLead":"A DK elnökéhez is eljutott annak a fiatal férfinak a története, akit állítása szerint megütött egy rendőr, miután...","id":"20181215_gyurcsany_ferenc_rendorseg_brutalitas_kossuth_ter_tuntetes_tuloratorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91d2f76-94a9-4ce5-9d37-0a9bd4379643","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_gyurcsany_ferenc_rendorseg_brutalitas_kossuth_ter_tuntetes_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 15. 15:39","title":"Gyurcsány: Aljas diktatúrák erőszakszervezetei engedik meg maguknak azt a brutalitást, amit a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négyéves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha így haladunk, hamarosan jégmentes lehet a terület.","shortLead":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négyéves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha...","id":"20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1fd2e-f1d7-4b45-92eb-677bfe669a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","timestamp":"2018. december. 15. 09:03","title":"Eltűnt a Jeges-tenger legvastagabb jégtakarójának 95 százaléka – és igen, ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]