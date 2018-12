Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Soha nem fogadja el a másik tárgyaló fél álláspontját, de kész alkut kötni, ha azt az USA érdeke úgy kívánja – így jellemzik ismerői a 71 éves Robert Lighthizert, akit Donald Trump elnök azzal bízott meg, hogy vezesse az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalásokat. ","shortLead":"Soha nem fogadja el a másik tárgyaló fél álláspontját, de kész alkut kötni, ha azt az USA érdeke úgy kívánja –...","id":"201850_robert_lighthizer_aprotekcionizmus_profetaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f68bb89-fdc6-41f2-a1df-43197b0bab89","keywords":null,"link":"/gazdasag/201850_robert_lighthizer_aprotekcionizmus_profetaja","timestamp":"2018. december. 16. 08:15","title":"Trump bevetette a protekcionizmus prófétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó szombati megmozdulása során, szemtanúk beszámolói szerint azonban a tüntetések az előzőekhez képest nyugodtabb hangulatban zajlottak – jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó...","id":"20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72306447-fd1e-4f56-b25b-df23928e8b9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 15. 14:01","title":"Megint tüntetnek, rendőrökkel dulakodnak a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764bb438-869d-4d84-8573-55afd55c93be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A drágakő méreteivel rekordot döntött.","shortLead":"A drágakő méreteivel rekordot döntött.","id":"20181215_A_vilag_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_Kanadaban__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=764bb438-869d-4d84-8573-55afd55c93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c37448-ea87-4d12-a618-046d3d2c1e34","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_vilag_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_Kanadaban__foto","timestamp":"2018. december. 15. 10:09","title":"Gigantikus gyémántot találtak Kanadában – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző, hogy nagyon tüntetnének. A fiataloknak fontos a demokrácia, de bizonyos körülmények között hajlandók a demokratikus alapjogokból feladni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző...","id":"20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b3edf2-1d56-42b4-8535-c137a5936377","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","timestamp":"2018. december. 16. 12:30","title":"Most utcán a magyar fiatalok, de ettől még nagy az apátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál teljes fordulatszámon pörögnek a Hírfolyam hirdetési zónái, így oda már nem tudnak többet elhelyezni. Most egy újabb ötletet találtak ki.","shortLead":"A Facebooknál teljes fordulatszámon pörögnek a Hírfolyam hirdetési zónái, így oda már nem tudnak többet elhelyezni...","id":"20181216_facebook_hirdetes_kereses_a_facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e300b8e-9b2d-4231-8a94-01c345f1da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_facebook_hirdetes_kereses_a_facebookon","timestamp":"2018. december. 16. 13:03","title":"Olyan helyre is hirdetést tesz a Facebook, ahová nem is gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra készülve fúrt katonái számára - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra...","id":"20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac63ec8-9385-4503-b7a5-1d937b155d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","timestamp":"2018. december. 16. 12:43","title":"Újabb, Libanonból induló alagutakat fedeztek fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457c136-f02e-422f-8514-71bdc4017e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepeljük 1991 óta a magyar kórusművészet napját. ","shortLead":"Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepeljük 1991 óta a magyar kórusművészet napját. ","id":"20181216_Ma_van_a_magyar_korusok_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8457c136-f02e-422f-8514-71bdc4017e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460be6f5-258d-4318-8395-aafa1d2a55ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Ma_van_a_magyar_korusok_napja","timestamp":"2018. december. 16. 16:55","title":"Ma van a magyar kórusok napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"velemeny","description":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt a leltárt készítettem. Mondhatni, zötyögősen indítottam az évet, arra gondolni sem mertem, hogy mi lesz ősszel, mert még nagyon messze volt! Azt kívántam, ha lehet, inkább ne történjen semmi, már az is valami.","shortLead":"Kirúgtak a hírTV-től, kiesett a Vasas az NB I-ből, illetve kaptam egy infarktust – és még csak június volt, amikor ezt...","id":"20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f051b4a-6d5d-4fd2-ba37-7c87df05f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e661bb1-dd39-4802-8958-a54ee7964395","keywords":null,"link":"/velemeny/20181216_En_meg_elek_a_szakman_mar_nem","timestamp":"2018. december. 16. 09:00","title":"D. Bányász Gergő: Én még élek, a szakmám már alig!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]