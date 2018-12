Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél a két Michelin csillagos éttermek embertelen világáról is. \r

","shortLead":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél...","id":"20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f8aa3-91b2-4896-b57f-05e70e7102d6","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","timestamp":"2018. december. 15. 17:00","title":"\"Azért nem leszek együtt senkivel, mert a társadalom elvárja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","shortLead":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","id":"20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb36820-88b0-42ab-82a3-971a159b78c7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","timestamp":"2018. december. 15. 12:01","title":"Az autók fölé magasodott az a jávorszarvas, ami egy alaszkai autópályán indult sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki a személyességet részesíti előnyben, jó választás lehet egy fotókönyv, sok kedves, szeretett fotóval. Az elkészítéséhez egy díjnyertes fotókönyv-készítő ad tanácsokat olvasóinknak.","shortLead":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki...","id":"20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3cc0c-6489-44dc-965c-b3a5db1bb23a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","timestamp":"2018. december. 15. 12:52","title":"Kihagyná az ajándékvadászatot a tülekedő tömegben? Így készítsen tuti ajándékot otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint Juncker \"isiásza\" miatt keveri a műfajokat.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint Juncker \"isiásza\" miatt keveri a műfajokat.","id":"20181215_Kovacs__Juncker_osszekeveri_az_alhirt_a_velemennyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb6a54f-ab32-4724-812e-e7be21253a16","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Kovacs__Juncker_osszekeveri_az_alhirt_a_velemennyel","timestamp":"2018. december. 15. 12:25","title":"Kovács Zoltán: Juncker összekeveri az álhírt a véleménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee4d32d-9298-4266-824f-a56ac89fcde3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg még ott van az is, hogy \"Wanted\".","shortLead":"Meg még ott van az is, hogy \"Wanted\".","id":"20181215_Hobol_gyurt_betukkel_irtak_ki_a_Parlament_ele_hogy_O1G","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee4d32d-9298-4266-824f-a56ac89fcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d836230-525a-4c3b-b3d2-a3f2ca601ae2","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Hobol_gyurt_betukkel_irtak_ki_a_Parlament_ele_hogy_O1G","timestamp":"2018. december. 15. 21:45","title":"Hóból gyúrt betűkkel írták ki a Parlament elé, hogy \"O1G\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Törvényszék szombaton úgy döntött, hogy kiengedi a tavaly nyár óta előzetesben lévő Czeglédy Csabát és a letartóztatás helyett ezentúl elég, ha a lakását nem hagyhatja el – tudta meg a hvg.hu magától a baloldali politikustól, miközben már úton volt Szombathely felé. Mint mondta, még pár napra szüksége van, hogy megnyugodjon, mert tavasszal is egy nap után visszavitték, a bv-őröktől is félig viccelődve azzal búcsúzott, tartsák a celláját. Az édesanyja pedig már főzi a húslevest.\r

\r

","shortLead":"A Szegedi Törvényszék szombaton úgy döntött, hogy kiengedi a tavaly nyár óta előzetesben lévő Czeglédy Csabát és...","id":"20181215_Kiengedtek_a_bortonbol_Czegledy_Csabat_mar_hazafele_tart_a_csaladjahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa46d7e-2133-47ad-a220-a86057893745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Kiengedtek_a_bortonbol_Czegledy_Csabat_mar_hazafele_tart_a_csaladjahoz","timestamp":"2018. december. 15. 13:26","title":"Kiengedték a börtönből Czeglédy Csabát, már hazafelé tart a családjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","shortLead":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","id":"20181215_repulo_auto_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b63a9e-8a6a-4f63-9940-14450fddbb54","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_repulo_auto_baleset","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Csúnya zuhanás lett egy repülő autó teszteléséből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df42b73-a82d-4197-8968-577b4fb16701","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késelőt őrizetbe vették. ","shortLead":"A késelőt őrizetbe vették. ","id":"20181217_Disznovagas_szuras_tragedia_Varov_Sur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df42b73-a82d-4197-8968-577b4fb16701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e061d-8a60-4a59-bcc7-bdc3c99f3215","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Disznovagas_szuras_tragedia_Varov_Sur","timestamp":"2018. december. 17. 09:50","title":"A bátyját szúrta le a disznóvágáson egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]