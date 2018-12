Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mezőkövesd a tao-rendszer egyik nagy nyertese.","shortLead":"A Mezőkövesd a tao-rendszer egyik nagy nyertese.","id":"20181217_33_milliard_kerult_Tallai_focicsapatahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581e5884-3bb7-481d-a995-4505e40f4263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_33_milliard_kerult_Tallai_focicsapatahoz","timestamp":"2018. december. 17. 09:21","title":"3,3 milliárd került Tállai focicsapatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3490c6-e824-4c27-8d3f-d7bb850780af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Willy Caballero kissé el volt tájolva.","shortLead":"Willy Caballero kissé el volt tájolva.","id":"20181215_Budapest__Isztambul_a_Chelsea_kapusanak_fogalma_sem_volt_hol_jatszottak_a_Vidi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb3490c6-e824-4c27-8d3f-d7bb850780af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18676a20-28bd-43ec-aa39-da45b184dcb0","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Budapest__Isztambul_a_Chelsea_kapusanak_fogalma_sem_volt_hol_jatszottak_a_Vidi_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 12:54","title":"Budapest = Isztambul: a Chelsea kapusának fogalma sem volt, hol játszottak a Vidi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bfb0a7-3d2f-41ba-bad6-01d8f794e3bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"18 évről 21-re emelnék Oroszországban a töményszesz-fogyasztás alsó korhatárát. Az intézkedés már jövő februárban életbe léphet.

","shortLead":"18 évről 21-re emelnék Oroszországban a töményszesz-fogyasztás alsó korhatárát. Az intézkedés már jövő februárban...","id":"20181216_Bator_huzasra_keszulnek_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bfb0a7-3d2f-41ba-bad6-01d8f794e3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51e95cf-594d-49da-8d8d-7faad2b4b500","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Bator_huzasra_keszulnek_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 11:30","title":"Bátor húzásra készülnek Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","shortLead":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","id":"20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454507-8656-45e0-845c-4e59a4d882a0","keywords":null,"link":"/elet/20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","timestamp":"2018. december. 15. 18:10","title":"Megszépítette Budapestet az első igazi hó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Átállították a váltót Németországban, elnököt választott a CDU. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Átállították a váltót Németországban, elnököt választott a CDU. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","id":"20181215_Fulke_Mi_lesz_Nemetorszaggal_Merkel_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46efc082-712a-4189-b443-df1ee0064273","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Fulke_Mi_lesz_Nemetorszaggal_Merkel_utan","timestamp":"2018. december. 15. 20:00","title":"Fülke: Mi lesz Németországgal Merkel után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078f15af-9e58-4ca3-ae2d-83e9f0a70e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok megbízható forrásból úgy értesültek, hogy a kormány érdekében provokátorok és más kétes elemek készülnek megzavarni a mai, rabszolgatörvény elleni tüntetést.","shortLead":"Az ellenzéki pártok megbízható forrásból úgy értesültek, hogy a kormány érdekében provokátorok és más kétes elemek...","id":"20181216_Az_ellenzek_a_provokatoroktol_tart_a_mai_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078f15af-9e58-4ca3-ae2d-83e9f0a70e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a4cd68-a1dd-44c7-9fc8-5fa0beb924ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Az_ellenzek_a_provokatoroktol_tart_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 16. 12:11","title":"Az ellenzék a provokátoroktól tart a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","shortLead":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","id":"20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb36820-88b0-42ab-82a3-971a159b78c7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","timestamp":"2018. december. 15. 12:01","title":"Az autók fölé magasodott az a jávorszarvas, ami egy alaszkai autópályán indult sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek nevezte főnökét. S erről még videófelvétel is készült.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek...","id":"20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11699339-3724-49fa-9401-1fe57e345ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","timestamp":"2018. december. 16. 10:19","title":"Trump azt nevezi ki kabinetfőnöknek, aki szörnyű embernek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]