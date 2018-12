Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","shortLead":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","id":"20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e7b28b-ac3b-448e-8dad-34fde1bea3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Megérkezett a havazás, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","shortLead":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","id":"20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701ca89-53c1-4166-9565-6f16009815fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","timestamp":"2018. december. 15. 19:57","title":"Baleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828f3ca1-076c-4b30-9d86-4cac84bac39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig mentek a BMW X6-osok, mega nagy Mercik, de eljött a pickupok ideje. ","shortLead":"Eddig mentek a BMW X6-osok, mega nagy Mercik, de eljött a pickupok ideje. ","id":"20181215_MercedesBenz_Xosztaly_Carlex_Design","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828f3ca1-076c-4b30-9d86-4cac84bac39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a61b2b-5f26-40ae-becd-4ea7ddd9b57f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_MercedesBenz_Xosztaly_Carlex_Design","timestamp":"2018. december. 15. 14:52","title":"Új műfajt találtak, milyen autót kell tuningolni az orosz oligarcháknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace7e83-49f7-4552-b971-5005704e3c0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassabban, óvatosabban!","shortLead":"Lassabban, óvatosabban!","id":"20181215_Ho_boritja_az_orszagot_a_rendorseg_es_a_katasztrofavedelem_is_ovatossagra_int","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ace7e83-49f7-4552-b971-5005704e3c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61718f28-59b4-4fda-a250-39970914499d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Ho_boritja_az_orszagot_a_rendorseg_es_a_katasztrofavedelem_is_ovatossagra_int","timestamp":"2018. december. 15. 08:20","title":"Hó borítja az országot, a rendőrség és a katasztrófavédelem is óvatosságra int","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan hatóanyagon dolgoznak az ELTE biokémiai tanszékének munkatársai, ami gyorsítani tudja az agy regenerációját azoknál a betegnél, akiknek stroke-ja volt. A kutatómunka még nagyon az elején tart, de már most biztató eredményeket sikerült elérniük. ","shortLead":"Egy olyan hatóanyagon dolgoznak az ELTE biokémiai tanszékének munkatársai, ami gyorsítani tudja az agy regenerációját...","id":"20181215_stroke_agyverzes_hatoanyag_malnasi_csizmadia_andras_elte_gyimesi_mate_motorfeherje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616dd336-1834-413c-8841-2e621d472486","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_stroke_agyverzes_hatoanyag_malnasi_csizmadia_andras_elte_gyimesi_mate_motorfeherje","timestamp":"2018. december. 16. 09:03","title":"Magyar kutatók fejlesztettek ki valamit, ami segíthet a stroke-on átesett betegek gyógyulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","id":"20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc61b2-3088-4dc1-8f31-15e121c23bf3","keywords":null,"link":"/elet/20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","timestamp":"2018. december. 15. 12:39","title":"Erre is gondoljon, ha karácsonyi fénydekorációt vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af2b527-0d76-44ff-9dd6-5a947020b774","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"A bor megerősíti az élet értelmébe vetett hitet\" – nyilatkozta egyszer Dr. Bussay László, a 2014-ben elhunyt legendás csörnyeföldi orvos-borász. Az emlékére alapított díj méltó elismerése azoknak, akik ebben a szellemiségben munkálkodnak.","shortLead":"\"A bor megerősíti az élet értelmébe vetett hitet\" – nyilatkozta egyszer Dr. Bussay László, a 2014-ben elhunyt legendás...","id":"20181215_Doki_es_a_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af2b527-0d76-44ff-9dd6-5a947020b774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d0a98-2af8-4f0c-821f-171ef9ca0438","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Doki_es_a_dij","timestamp":"2018. december. 15. 16:11","title":"A Doktor díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","shortLead":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","id":"20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423076b5-b8c8-4866-9d5c-b740304fd9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","timestamp":"2018. december. 15. 20:07","title":"BKK: a vasárnapi tüntetés miatt több busz és villamos közlekedése is megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]