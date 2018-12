Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e06872a-90c5-4fbc-8d64-6c03750fc48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a krónikus fáradtságot az immunrendszer szokatlan aktivitása is okozhatja, amely egyáltalán nem ritka. ","shortLead":"Kutatók szerint a krónikus fáradtságot az immunrendszer szokatlan aktivitása is okozhatja, amely egyáltalán nem ritka. ","id":"20181217_faradtsag_kimerultseg_immunrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e06872a-90c5-4fbc-8d64-6c03750fc48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3904ee-3db8-419e-8e60-506276852a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_faradtsag_kimerultseg_immunrendszer","timestamp":"2018. december. 17. 16:03","title":"Állandóan fáradtnak érzi magát? Nem biztos, hogy a kimerültség vagy a nemalvás az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ddc30-98fc-41ab-a89d-b6fc52674d4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dinoszauruszok korából származó, mintegy százmillió éves madártollat talált borostyánba ágyazódva egy nemzetközi kutatócsoport Kínában.","shortLead":"A dinoszauruszok korából származó, mintegy százmillió éves madártollat talált borostyánba ágyazódva egy nemzetközi...","id":"20181218_borostyanba_agyazott_madartoll_kinai_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ddc30-98fc-41ab-a89d-b6fc52674d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1769d23-ed6b-4df2-ba78-860824c3dd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_borostyanba_agyazott_madartoll_kinai_kutatok","timestamp":"2018. december. 18. 12:03","title":"Izgalomba hozta a kutatókat a 100 millió éves madártoll, amit borostyánba zárva találtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6074f04f-abfb-4fe5-84f2-9532a4f0525a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia székházában maradt ellenzéki politikusok 24 óra után önként távoztak, péntekre ígérnek újabb akciót.","shortLead":"A közmédia székházában maradt ellenzéki politikusok 24 óra után önként távoztak, péntekre ígérnek újabb akciót.","id":"20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6074f04f-abfb-4fe5-84f2-9532a4f0525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9dbe21-9677-4c3f-acf9-04d0e0b18002","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","timestamp":"2018. december. 17. 09:58","title":"Sosem látott ellenzéki összeborulást hozott az MTVA-ostrom, a tüntetők propagandatúráztak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még nem egy szupersportkocsi, de a maga idejében ez is ínyencfalat volt. Ezt még az egyik első angliai fizetéséből vehette.","shortLead":"Még nem egy szupersportkocsi, de a maga idejében ez is ínyencfalat volt. Ezt még az egyik első angliai fizetéséből...","id":"20181217_elado_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c20709-c8e1-451c-a816-9d2ffcaa5486","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_elado_auto","timestamp":"2018. december. 17. 08:44","title":"Eladó Ronaldo első sztárgázsis autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da167c88-8721-48c3-bd32-8af0448d3f9b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nakamoto Takasi egész hátát betöltik a jakuza tetoválások: az egyik legrettegettebb klán, a Kudo-kai egyik főnöke volt. \"Akkor léptem be a klánba, amikor a jakuzák a fénykorukat élték Japánban\"- mesélte a Guardian tudósítójának a most 52 éves megtért gengszter. ","shortLead":"Nakamoto Takasi egész hátát betöltik a jakuza tetoválások: az egyik legrettegettebb klán, a Kudo-kai egyik főnöke volt...","id":"20181218_A_vereskezu_jakuza_kisvendeglot_nyitott_mert_elmultak_a_regi_szep_idok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da167c88-8721-48c3-bd32-8af0448d3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1778d566-a025-4815-ade1-da4f9e9ced14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_A_vereskezu_jakuza_kisvendeglot_nyitott_mert_elmultak_a_regi_szep_idok","timestamp":"2018. december. 18. 10:02","title":"A véreskezű jakuza kisvendéglőt nyitott, mert „elmúltak a régi szép idők”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok helyen kisüt ma a nap.","shortLead":"Sok helyen kisüt ma a nap.","id":"20181218_Napos_de_hideg_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee96447-63b8-46a7-bf0e-25ca9e7ca053","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Napos_de_hideg_napunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 05:14","title":"Napos, de hideg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","shortLead":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","id":"20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3aae04-efa8-4f03-aa95-9aaf2f5f70e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","timestamp":"2018. december. 17. 06:09","title":"Előbb megérkezik a következő családi pótlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6704867c-4597-4559-8773-83309b144d17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg a köztévén viccelődnek a hétfői nap ihlette mémek. ","shortLead":"Főleg a köztévén viccelődnek a hétfői nap ihlette mémek. ","id":"20181218_Beindult_a_net_ime_a_legfrissebb_memek_az_MTVAnal_tortentekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6704867c-4597-4559-8773-83309b144d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd0bcbd-bbab-4628-b782-84e33382202e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_Beindult_a_net_ime_a_legfrissebb_memek_az_MTVAnal_tortentekrol","timestamp":"2018. december. 18. 10:36","title":"Beindult a net: íme a legfrissebb mémek az MTVA-nál történtekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]