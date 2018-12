Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel történtekre és az erőszakos cselekményekre is.","shortLead":"A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel...","id":"20181217_Momentum_josolni_sem_lehet_mi_fog_ma_este_tortenni_a_teveszekhaznal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b6fff-3e1c-4f56-ac08-44e8377d5ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Momentum_josolni_sem_lehet_mi_fog_ma_este_tortenni_a_teveszekhaznal","timestamp":"2018. december. 17. 13:49","title":"Momentum: jósolni sem lehet, mi fog ma este történni a tévészékháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A túlóratörvény miatti újabb tüntetés után egyre több facebookozó állítja be profilképének Simicska Lajos örökzöldjét, illetve annak szofisztikált, három karakterből álló változatát. ","shortLead":"A túlóratörvény miatti újabb tüntetés után egyre több facebookozó állítja be profilképének Simicska Lajos örökzöldjét...","id":"20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_facebook_profilkep_keret_o1g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7668a43-26e8-4ff0-8f5b-68bc96c79f64","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_facebook_profilkep_keret_o1g","timestamp":"2018. december. 18. 10:33","title":"Elkészült a Facebook-keret, amivel a profilképére is kiírhatja, hogy \"O1G\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el, mint alkoholmentesekre.","shortLead":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el...","id":"20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0622e3-e9be-4914-8ff0-db29c563ac6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","timestamp":"2018. december. 19. 05:30","title":"Napi 616 forintot költ ételre egy átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bécsben van a kormányfő az EU–Afrika Fórumon, ott hangzott ez el. Orbán szerint a segítséget kell Afrikába vinni, nem pedig a bajt Európába hozni. ","shortLead":"Bécsben van a kormányfő az EU–Afrika Fórumon, ott hangzott ez el. Orbán szerint a segítséget kell Afrikába vinni, nem...","id":"20181218_Orban_szerint_a_bot_masik_vegen_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40398313-6001-40eb-bf58-aa2ce3884df9","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Orban_szerint_a_bot_masik_vegen_vagyunk","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Orbán szerint a bot másik végén vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok az önkormányzatok, amelyek sarcolnak.","shortLead":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok...","id":"20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef42f9-1f7c-4813-88f1-62501fa76ff8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","timestamp":"2018. december. 18. 11:38","title":"Több önkormányzat jól lehúzza az Airbnb-zőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fe3bcf-1fab-414b-b619-63a02e79d99e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ford Edge SUV nevű kennelje hangszigetelt, így a kutyák semmit nem hallanak a kinti tűzijátékból vagy petárdázásból.","shortLead":"A Ford Edge SUV nevű kennelje hangszigetelt, így a kutyák semmit nem hallanak a kinti tűzijátékból vagy petárdázásból.","id":"20181218_ford_edge_suv_kutyahaz_szilveszter_petardazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18fe3bcf-1fab-414b-b619-63a02e79d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c2a143-f4b5-4143-b767-22f095ec7bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_ford_edge_suv_kutyahaz_szilveszter_petardazas","timestamp":"2018. december. 18. 16:03","title":"A Ford megcsinálta a kutyaházat, amely a szilveszteri petárdázáskor is védelmet nyújt kedvencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték, hogy hiba van a mátrixban, különben máshogy hogyan sikerülhetett volna így egy magyar járda.","shortLead":"Itt a bizonyíték, hogy hiba van a mátrixban, különben máshogy hogyan sikerülhetett volna így egy magyar járda.","id":"20181219_a_nap_fotoja_vegre_egy_uthiba_amiert_nem_nagyon_lehet_haragudni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2c5fc3-9cc1-48c9-9338-b0afecf5200b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_a_nap_fotoja_vegre_egy_uthiba_amiert_nem_nagyon_lehet_haragudni","timestamp":"2018. december. 19. 06:41","title":"A nap fotója: végre egy úthiba, amiért nem nagyon lehet haragudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23016a2-a250-494f-82ec-76741a531160","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu-nak olvasója küldött fotót az összemázolt épületről.","shortLead":"A 444.hu-nak olvasója küldött fotót az összemázolt épületről.","id":"20181218_fekalia_kdnp_XII_kerulet_kdnp_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23016a2-a250-494f-82ec-76741a531160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf820a08-2092-40ee-bdb2-79008c0a84f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_fekalia_kdnp_XII_kerulet_kdnp_iroda","timestamp":"2018. december. 18. 12:01","title":"Fekáliával kenhettek össze egy budapesti KDNP-irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]