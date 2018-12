Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég tájékoztatása szerint az összegekeket jövő januárban és februárban írják jóvá.","shortLead":"A cég tájékoztatása szerint az összegekeket jövő januárban és februárban írják jóvá.","id":"20181218_Megvan_mikor_teriti_vissza_a_korabbi_kulonbozeteket_elofizetoinek_a_Vodafone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6026adce-1eb7-4a01-962f-d64af5212d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Megvan_mikor_teriti_vissza_a_korabbi_kulonbozeteket_elofizetoinek_a_Vodafone","timestamp":"2018. december. 18. 19:06","title":"Megvan, mikor téríti vissza a korábbi különbözeteket előfizetőinek a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36482448-3670-4650-88d1-4828bb88a6c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján történnek, a háttérben pedig a Sátán is feltűnik.","shortLead":"A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján...","id":"20181218_A_Ripost_a_hetfoi_tuntetesrol_Satan_Hillary_Clinton_anarchizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36482448-3670-4650-88d1-4828bb88a6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5609bf-78c7-44b8-a01f-4162a18db7b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_A_Ripost_a_hetfoi_tuntetesrol_Satan_Hillary_Clinton_anarchizmus","timestamp":"2018. december. 18. 09:10","title":"A Ripost a hétfői tüntetésről: Sátán, Hillary Clinton, anarchizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","shortLead":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","id":"20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03bc66-89c3-450d-85cb-b5b8b1bf70c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","timestamp":"2018. december. 17. 11:21","title":"Kevés cukibb járgány létezik, mint ez az egyszemélyes lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2a04c-8a4a-4d62-b8a4-932d644c8115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai tisztán elektromos meghajtású divatterepjárója korrekt hatótávval rendelkezik és állami kedvezménnyel már nem is kerül túl sokba.","shortLead":"A Hyundai tisztán elektromos meghajtású divatterepjárója korrekt hatótávval rendelkezik és állami kedvezménnyel már nem...","id":"20181217_hosszu_hatotavu_villanyauto_elerheto_aron_van_ahol_ez_mar_nem_alom_hyundai_kona_electric","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f2a04c-8a4a-4d62-b8a4-932d644c8115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc464f2e-9af7-4c56-bb38-44819b0b8793","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_hosszu_hatotavu_villanyauto_elerheto_aron_van_ahol_ez_mar_nem_alom_hyundai_kona_electric","timestamp":"2018. december. 17. 14:21","title":"Hosszú hatótávú villanyautó elérhető áron? Van ahol ez már nem álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova fejlődnünk. Sokan nem tudják, hogy a pénzen kívül mi a leghasznosabb adomány, ezért sokszor használhatatlan tárgyak tömkelege árasztja el a mélyszegénységben élőket. Összegyűjtöttük, hová és mit adhatnak le azok, akik az utolsó pillanatban adakoznának.","shortLead":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova...","id":"20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05e052-491b-46e7-b52a-42821f6e6789","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","timestamp":"2018. december. 17. 17:53","title":"Az adományozás nem lomtalanítás – hogyan adakozzunk jól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója ejtette teherbe, de Salvadorban minden körülmények között tiltják a terhesség megszakítását. Egy bíróság mégis úgy döntött: a nő nem követett el bűncselekményt. ","shortLead":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója...","id":"20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9380cf-547a-4a43-9fe4-fda3737769ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","timestamp":"2018. december. 18. 10:32","title":"Szabadon engedték a salvadori nőt, akit teherbe ejtett a megerőszakolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú bejegyzésben üzent a tüntetőknek és a kormánynak az MTVA-nál történek után Hadházy Ákos a Facebookon. Azt is elmondta, nem szimulált, amikor a biztonságiak a földre rángatták.\r

","shortLead":"Hosszú bejegyzésben üzent a tüntetőknek és a kormánynak az MTVA-nál történek után Hadházy Ákos a Facebookon. Azt is...","id":"20181218_Hadhazy_Ez_mar_nem_egy_korrekt_rendszer_de_az_lesz_es_tudjuk_mit_kell_tennunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f430c01-2b64-4a85-a09f-5fee67da25b0","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Hadhazy_Ez_mar_nem_egy_korrekt_rendszer_de_az_lesz_es_tudjuk_mit_kell_tennunk","timestamp":"2018. december. 18. 14:21","title":"Hadházy: Ez már nem egy korrekt rendszer, de az lesz, tudjuk, mit kell tennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A túlóratörvény miatti újabb tüntetés után egyre több facebookozó állítja be profilképének Simicska Lajos örökzöldjét, illetve annak szofisztikált, három karakterből álló változatát. ","shortLead":"A túlóratörvény miatti újabb tüntetés után egyre több facebookozó állítja be profilképének Simicska Lajos örökzöldjét...","id":"20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_facebook_profilkep_keret_o1g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7668a43-26e8-4ff0-8f5b-68bc96c79f64","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_facebook_profilkep_keret_o1g","timestamp":"2018. december. 18. 10:33","title":"Elkészült a Facebook-keret, amivel a profilképére is kiírhatja, hogy \"O1G\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]