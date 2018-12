Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48025857-fc50-4775-9015-4e357ddb01c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan a kocsikulcs is felesleges. ","shortLead":"Lassan a kocsikulcs is felesleges. ","id":"20181217_Ujjlenyomattal_lehet_majd_inditani_a_Hyundaiokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48025857-fc50-4775-9015-4e357ddb01c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14581d4-0384-4b86-8e6c-fe85d445e0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Ujjlenyomattal_lehet_majd_inditani_a_Hyundaiokat","timestamp":"2018. december. 17. 10:19","title":"Ujjlenyomattal lehet majd nyitni és indítani a Hyundai-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c97fe3a-b899-45dd-a296-2cc08daa395f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségi közlemény szerint üveget dobott a rendőrök felé. ","shortLead":"A rendőrségi közlemény szerint üveget dobott a rendőrök felé. ","id":"20181218_Egy_20_eves_fiatalt_allitottak_elo_a_hetfoi_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c97fe3a-b899-45dd-a296-2cc08daa395f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b34838e-ea8b-4a13-a3d1-ac4b9a7f67b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Egy_20_eves_fiatalt_allitottak_elo_a_hetfoi_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 18. 05:44","title":"Egy 20 éves fiatalt előállítottak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar domainnév-rendzser üzemeltető Internetszolgáltatók Tanácsa visszadobta a Simicska-mondásra utaló regisztrációs kérelmet. A szofisztikáltabb o1g.hu-t viszont elfogadták, de az oldal még nem él.","shortLead":"A magyar domainnév-rendzser üzemeltető Internetszolgáltatók Tanácsa visszadobta a Simicska-mondásra utaló regisztrációs...","id":"20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_pont_hu_domain_regisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6b2dee-b4bf-4c2a-8b33-87eb925a706f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_pont_hu_domain_regisztracio","timestamp":"2018. december. 18. 09:33","title":"Nem lehet bejegyeztetni azt a weboldalcímet, hogy orbanegygeci.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","id":"20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63587cee-94fa-4bd4-95e2-fa26bb2607c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","timestamp":"2018. december. 17. 08:15","title":"Megvadítva: 621 lóerős lett a BMW 8-as kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és ausztrál kutatók felfedezték és sikerrel blokkolták azt a gént, ami az elhízásunkért felelős. Ha sikerülne egy kereskedelmi forgalomban használható szert elkészíteni, sokat ehetnénk, soha nem híznánk el. A mellékhatások még nem ismertek.","shortLead":"Amerikai és ausztrál kutatók felfedezték és sikerrel blokkolták azt a gént, ami az elhízásunkért felelős. Ha sikerülne...","id":"20181217_fogyokura_genszerkesztes_genkezeles_genmanipulacio_etkezes_elhizas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92a7761-b0f7-4896-878f-c2be6fd48bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_fogyokura_genszerkesztes_genkezeles_genmanipulacio_etkezes_elhizas","timestamp":"2018. december. 17. 08:03","title":"Hihetetlen, de bejelentették: megvan a gén, amit ha kikapcsolnak, bármennyit ehetünk, nem fogunk elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős dokumentumokból most ismét aggályos dolgokra derült fény. ","shortLead":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős...","id":"20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dc33c5-16a3-4bb6-92d5-52d7396fd34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. december. 17. 10:03","title":"Van az a pénz: volt idő, mikor a Facebook jó pénzért eladta volna az adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","shortLead":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","id":"20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa15351-d9fa-473e-9446-ebbe764a72f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Gyurcsány: Kibontakozott az ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mezőkövesd a tao-rendszer egyik nagy nyertese.","shortLead":"A Mezőkövesd a tao-rendszer egyik nagy nyertese.","id":"20181217_33_milliard_kerult_Tallai_focicsapatahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581e5884-3bb7-481d-a995-4505e40f4263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_33_milliard_kerult_Tallai_focicsapatahoz","timestamp":"2018. december. 17. 09:21","title":"3,3 milliárd került Tállai focicsapatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]