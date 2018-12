Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot épített – mondta a külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot...","id":"20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a78a35-fee1-4d91-b5bb-f513609a21e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","timestamp":"2018. december. 20. 08:52","title":"Magyar-amerikai megállapodás az üldözött keresztények védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c32529-7c66-4b4b-9be1-43a319f9ed1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az üzletasszonyoknak egy vizsgálat szerint szinte mindegy.","shortLead":"Az üzletasszonyoknak egy vizsgálat szerint szinte mindegy.","id":"20181219_A_ferfiaknak_erdemes_small_talkkal_hasitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49c32529-7c66-4b4b-9be1-43a319f9ed1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b8c4e3-8f1d-4770-98a8-67e5ccc35552","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181219_A_ferfiaknak_erdemes_small_talkkal_hasitani","timestamp":"2018. december. 19. 08:35","title":"A férfiaknak megéri small talkkal hasítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pajzsok, sisakok és gumibotok semmisültek meg.","shortLead":"Pajzsok, sisakok és gumibotok semmisültek meg.","id":"20181219_A_tuntetesrol_hazafele_gyulladt_ki_a_Vas_megyei_rendorok_teherautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c78946d-1042-4ef1-9292-99db065f7f96","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_tuntetesrol_hazafele_gyulladt_ki_a_Vas_megyei_rendorok_teherautoja","timestamp":"2018. december. 19. 12:48","title":"A tüntetésről hazafelé gyulladt ki a Vas megyei rendőrök teherautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019-ben az 5G lesz az egyik hívószó az okostelefonok világában. Egyre több androidos gyártóról derül ki, nem akar kimaradni a „bizniszből”.","shortLead":"2019-ben az 5G lesz az egyik hívószó az okostelefonok világában. Egyre több androidos gyártóról derül ki, nem akar...","id":"20181220_androidos_gyartok_5g_telefonjai_lg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9646352a-292d-445e-a98f-a9a73c8a6819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_androidos_gyartok_5g_telefonjai_lg","timestamp":"2018. december. 20. 11:03","title":"Újabb telefongyártó vált jegyet az 5G-vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.","shortLead":"Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.","id":"20181220_Berlet_vagy_alberlet_Mindenki_rosszul_hasznalja_ezeket_a_fogalmakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f042f6b3-735c-47f8-a55c-ac0290033e69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Berlet_vagy_alberlet_Mindenki_rosszul_hasznalja_ezeket_a_fogalmakat","timestamp":"2018. december. 20. 13:10","title":"Bérlet vagy albérlet? Még a szerződésekben is teljes a fogalomzavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","shortLead":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","id":"20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa9d555-fd1d-4c04-9754-736ac5ce9168","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","timestamp":"2018. december. 20. 10:54","title":"Amerikában látja vendégül Schwarzenegger a férfit, akivel Magyarországon barátkozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég tájékoztatása szerint az összegekeket jövő januárban és februárban írják jóvá.","shortLead":"A cég tájékoztatása szerint az összegekeket jövő januárban és februárban írják jóvá.","id":"20181218_Megvan_mikor_teriti_vissza_a_korabbi_kulonbozeteket_elofizetoinek_a_Vodafone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6026adce-1eb7-4a01-962f-d64af5212d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Megvan_mikor_teriti_vissza_a_korabbi_kulonbozeteket_elofizetoinek_a_Vodafone","timestamp":"2018. december. 18. 19:06","title":"Megvan, mikor téríti vissza a korábbi különbözeteket előfizetőinek a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79586b68-05ae-423f-b071-43ef420a345b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bús Balázs szerint Kiss Anita pártatlanul járt el, az önkormányzat ellenzéki képviselői viszont egy szégyenteljes politikai akcióhoz asszisztáltak.","shortLead":"Bús Balázs szerint Kiss Anita pártatlanul járt el, az önkormányzat ellenzéki képviselői viszont egy szégyenteljes...","id":"20181219_Obuda_polgarmestere_a_jegyzo_torvenyesen_jart_el_az_MTVA_szekhazanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79586b68-05ae-423f-b071-43ef420a345b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b274f30d-0a3a-4f19-92de-3bda1c990947","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Obuda_polgarmestere_a_jegyzo_torvenyesen_jart_el_az_MTVA_szekhazanal","timestamp":"2018. december. 19. 08:40","title":"Óbuda polgármestere: A jegyző törvényesen járt el az MTVA székházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]