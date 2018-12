Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181219_Hazi_feladat_a_tei_szunetre__itt_egy_lista_remeljuk_hasonlo_feladatokat_kapnak_a_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01922a8b-9914-4052-9c37-30825b38c2ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Hazi_feladat_a_tei_szunetre__itt_egy_lista_remeljuk_hasonlo_feladatokat_kapnak_a_gyerekek","timestamp":"2018. december. 19. 10:55","title":"Házi feladat a téli szünetre – itt egy lista, reméljük hasonló feladatokat kapnak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem hosszabbítja meg a miédiahatóság. Előbbi most mégis túlélhet. Már ha nekik is megengedik azt a trükköt, amit Andy Vajna rádiójának szabadott.","shortLead":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem...","id":"20181220_Trukkel_menekulhet_meg_a_Slager_FM_ha_nem_szol_kozbe_a_Mediatanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29be6db-419d-4361-891b-e3711fefe903","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Trukkel_menekulhet_meg_a_Slager_FM_ha_nem_szol_kozbe_a_Mediatanacs","timestamp":"2018. december. 20. 13:28","title":"Megmenekül a Sláger FM, már ha nekik is megengedi a Médiatanács, amit Vajnáéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sérültet egy speciális hordágy segítségével emelték ki a szerelvény alól.","shortLead":"A sérültet egy speciális hordágy segítségével emelték ki a szerelvény alól.","id":"20181219_Video_Igy_szabaditottak_ki_a_Klinikaknal_metro_ala_esett_embert_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693e20e2-3cd2-47d3-9105-213735456a7a","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Video_Igy_szabaditottak_ki_a_Klinikaknal_metro_ala_esett_embert_a_tuzoltok","timestamp":"2018. december. 19. 12:12","title":"Videó: Így szabadították ki a Klinikáknál metró alá esett embert a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4687e280-940e-49b5-bdbd-4ed54b370ed2","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"„ Maledictus piscis in aqua tertia- átkozott a hal a harmadik vízben” - tartja egy latin mondás. \r

\r

","shortLead":"„ Maledictus piscis in aqua tertia- átkozott a hal a harmadik vízben” - tartja egy latin mondás. \r

\r

","id":"20181218_A_halak_uszni_akarnak__borvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4687e280-940e-49b5-bdbd-4ed54b370ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5782d208-66e9-4806-a5a3-85a353bcd270","keywords":null,"link":"/elet/20181218_A_halak_uszni_akarnak__borvalasztas","timestamp":"2018. december. 18. 19:07","title":"A halak szeretik a bort - mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","shortLead":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","id":"20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569affc9-beee-426a-8e5b-ad59feaefdd9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","timestamp":"2018. december. 20. 14:24","title":"Patkányok lepték el Washingtont, már a Fehér Házba is beköltöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt nagyjából tíz orosz kémnek kellett elhagynia az országot.","shortLead":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt...","id":"20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58013eb-d45a-474a-8b94-af94235a7572","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 20. 09:18","title":"Orosz diplomaták kémkedtek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan sportlétesítményekkel gazdagodna Budapest, amelyeknek köszönhetően később könnyebb lenne olimpiát rendezni.","shortLead":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan...","id":"20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb32995-b0f6-4f23-b1e2-c8d4074ec8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","timestamp":"2018. december. 20. 07:14","title":"Hiába nem lesz olimpia, éppen ahhoz szükséges sportlétesítmények épülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok száz oldalnyi belső dokumentum alapján a The New York Times szellőztette meg, hogy a Facebook óriásvállalatokkal szövetkezett, hogy a felhasználói adatokat \"értékesítve\" mások is profitálhassanak abból, amibe az oldal beletenyerelt. Apple, Spotify, Netflix – csak néhány név, akik extra bánásmódban részesültek.","shortLead":"Sok száz oldalnyi belső dokumentum alapján a The New York Times szellőztette meg, hogy a Facebook óriásvállalatokkal...","id":"20181219_facebook_szemelyes_adat_uzenet_spotify_netflix_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987fb491-f6a5-4b01-8dec-23e6731221ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_facebook_szemelyes_adat_uzenet_spotify_netflix_apple","timestamp":"2018. december. 19. 10:03","title":"Kiderült a Facebook újabb sötét titka: megengedte másoknak, hogy olvashassák az üzeneteinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]