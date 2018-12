Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai titkosszolgálatok szerint a Huawei telefonjai nemzetbiztonsági kockázatokat hordozhatnak, azonban a német kiberbiztonság feje ezt nem így látja.","shortLead":"Amerikai titkosszolgálatok szerint a Huawei telefonjai nemzetbiztonsági kockázatokat hordozhatnak, azonban a német...","id":"20181219_kemkedes_adatbiztonsag_huawei_biztonsagi_kockazat_arne_schonbohm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e11cb3-49d5-42b3-a625-876b67ace4b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_kemkedes_adatbiztonsag_huawei_biztonsagi_kockazat_arne_schonbohm","timestamp":"2018. december. 19. 12:33","title":"Német kiberbiztonság: nincs rá bizonyíték, hogy a Huawei telefonjai kémkednének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cacba9-64da-49f5-af8a-2b8b42cdffbb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kis híján a semmibe veszett 160 millió forint uniós pénz a Csongrád megyei Királyhegyesen, de az utolsó pillanatban megérkezett a fővárosi mentősereg. Helyi zöldségből helyiek készítik a zöldségkrémeket, az értékesítést pedig egy budapesti csapat vette kézbe. ","shortLead":"Kis híján a semmibe veszett 160 millió forint uniós pénz a Csongrád megyei Királyhegyesen, de az utolsó pillanatban...","id":"20181220_kiralyhegyes_kanalka_manufaktura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cacba9-64da-49f5-af8a-2b8b42cdffbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a983576-64f9-42b9-b78e-8905d80196c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_kiralyhegyes_kanalka_manufaktura","timestamp":"2018. december. 20. 06:30","title":"Így mentette meg a vagány pesti testvérpár a falusi kisüzemet a bezárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","shortLead":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","id":"20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a97b6-0c45-4642-ad92-5d174d5ca72e","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","timestamp":"2018. december. 19. 05:00","title":"Trump elrendelte az amerikai űrhaderő felállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","id":"20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05844941-941e-4270-951b-a4178b1419cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","timestamp":"2018. december. 19. 07:33","title":"Csúzlival lőhették be vasárnap éjjel az MTVA székházának egyik ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b815b3d8-117a-4cf6-acbe-c7fdbcc337e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan bezárja gyöngyösi, autók kábelkorbácsait előállító üzemét az amerikai Lear Corporation, így körülbelül 500 ember veszíti el az állását. A cég azzal indokolta a lépést, hogy a nagy élőmunka-igény miatt nem éri meg Magyarországon termelni, ezért áttelepülnek oda, ahol olcsóbb a munkaerő.","shortLead":"Hamarosan bezárja gyöngyösi, autók kábelkorbácsait előállító üzemét az amerikai Lear Corporation, így körülbelül 500...","id":"20181219_Tul_magas_a_magyar_fizetes_Ezert_vonulhatott_ki_nehany_autoiparba_beszallito_multi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b815b3d8-117a-4cf6-acbe-c7fdbcc337e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8731941-0728-4425-9f6f-61cd5cb7486b","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Tul_magas_a_magyar_fizetes_Ezert_vonulhatott_ki_nehany_autoiparba_beszallito_multi","timestamp":"2018. december. 19. 11:23","title":"Túl magas a magyar fizetés? Ezért vonult ki néhány autóiparba beszállító multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj között.","shortLead":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj...","id":"20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c0612-ed25-41ea-9909-4cf2d5e9afe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","timestamp":"2018. december. 19. 16:27","title":"Olcsóbb üzemanyagot kap az autósok egy része karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián kutatásából.","shortLead":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián...","id":"20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44602459-b33e-4b2b-ae7a-7c5062569afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","timestamp":"2018. december. 20. 10:41","title":"Ki a tiszta? - korrupciós index a Fidesztől a Momentumig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállapodtak a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szerdán az Európai Unió társjogalkotó intézményei. A tervek szerint 2021-tól betiltják azokat az egyszer használatos műanyagokat, amelyek könnyen és olcsón helyettesíthetők.","shortLead":"Megállapodtak a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szerdán az Európai Unió...","id":"20181219_eu_egyszer_hasznalatos_muanyag_fulpiszkalo_evoeszkoz_tanyer_szivoszal_italkevero_leggombpalcika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e63c0-b606-408f-a70f-ea6d9b8045a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_eu_egyszer_hasznalatos_muanyag_fulpiszkalo_evoeszkoz_tanyer_szivoszal_italkevero_leggombpalcika","timestamp":"2018. december. 19. 18:03","title":"Az EU 2021-től nekimegy a műanyagoknak, a léggömbpálcika is tiltólistára kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]