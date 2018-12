Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da63ad12-2a7a-44bf-b426-1c430a7f84b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól fut a cég mostanában Magyarországon.","shortLead":"Jól fut a cég mostanában Magyarországon.","id":"20181220_Legvedelmi_rendszert_telepit_Magyarorszagra_az_Airbus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da63ad12-2a7a-44bf-b426-1c430a7f84b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd99b4e9-3ac1-4f42-a028-a3bb4ba0ee29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Legvedelmi_rendszert_telepit_Magyarorszagra_az_Airbus","timestamp":"2018. december. 20. 15:08","title":"Légvédelmi rendszert telepít Magyarországra az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A termesztőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.","shortLead":"A termesztőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.","id":"20181220_Kenderfogas_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d0d5e0-9735-43fe-95ea-d80a1a141194","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Kenderfogas_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 20. 07:30","title":"Kenderfogás Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72ff0b3-0c77-4f4a-8092-11388725841c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszél, lát, sőt a félelmet is érzi a japán tervező új robotja, a Lovot, amely a gyártó szerint minden otthonba extra szeretetet visz.","shortLead":"Beszél, lát, sőt a félelmet is érzi a japán tervező új robotja, a Lovot, amely a gyártó szerint minden otthonba extra...","id":"20181220_lovot_robot_furby","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72ff0b3-0c77-4f4a-8092-11388725841c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af5257-540c-4f48-803e-74e82cd91ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_lovot_robot_furby","timestamp":"2018. december. 20. 19:33","title":"Emlékszik még a Furbyre? A japánok megcsinálták az új verziót, de ez sokkal okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb híre volt, hogy belátta a Microsoft, valami hibádzik az Edge böngészővel, ezért váltani fog. Sokan ezt úgy értelmezték, vége az Edge-nek, végképp a Chrome-é a „világuralom”. Azonban ez nem egészen így van.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb híre volt, hogy belátta a Microsoft, valami hibádzik az Edge böngészővel, ezért...","id":"20181220_microsoft_edge_bongeszo_chrome_chromium_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ea3587-bd4a-4fb4-aede-608b564517c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_microsoft_edge_bongeszo_chrome_chromium_motor","timestamp":"2018. december. 20. 15:03","title":"Sok a félreértés: most akkor tényleg Chrome-ra vált a Windowsban a Microsoft?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","shortLead":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","id":"20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4791881-5099-4a0c-8a17-72481e6ebf71","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","timestamp":"2018. december. 20. 16:23","title":"MTA: Méltatlan és jogellenes Palkovics pénzvisszatartásról szóló fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb5168-f8e0-4c00-81aa-4033e1d21ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Presztízs odaköltözni.","shortLead":"Presztízs odaköltözni.","id":"20181220_Budakeszi_a_legdragabb_a_budai_agglomeracioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44eb5168-f8e0-4c00-81aa-4033e1d21ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18561427-d92f-4f99-9b35-d8e7b1afc39a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Budakeszi_a_legdragabb_a_budai_agglomeracioban","timestamp":"2018. december. 20. 13:38","title":"Budakeszi a legdrágább a budai agglomerációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Sok munkavállaló már eddig is napi tíz-tizenkét órát dolgozott. Az új szabályok most ezt az állapotot legalizálhatják, pedig inkább a trükközésnek kellene véget vetni.","shortLead":"Sok munkavállaló már eddig is napi tíz-tizenkét órát dolgozott. Az új szabályok most ezt az állapotot legalizálhatják...","id":"20181221_Tuloratorveny_trukkozes_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e13e4e-6b15-437f-9767-b71ecb266719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tuloratorveny_trukkozes_munka","timestamp":"2018. december. 21. 15:30","title":"„Akik kitalálták a négyszáz órás túlmunkát, még soha nem végeztek fizikai munkát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6065fe-6ade-4400-9503-5e90da0d529a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fiú csak 17 éves korában jött rá, hogy ki támogatta.","shortLead":"A fiú csak 17 éves korában jött rá, hogy ki támogatta.","id":"20181220_George_H_W_Bush_elnok_gyerek_tamogatas_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d6065fe-6ade-4400-9503-5e90da0d529a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9015f12-1f70-4b8e-8442-b4f25b18fed4","keywords":null,"link":"/elet/20181220_George_H_W_Bush_elnok_gyerek_tamogatas_level","timestamp":"2018. december. 20. 13:52","title":"George H. W. Bush elnök tíz évig álnéven szponzorálta egy gyerek megélhetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]