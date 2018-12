Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","shortLead":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","id":"20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771682-8fa6-4b55-ab82-42ac856bc480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","timestamp":"2018. december. 21. 18:36","title":"Itt a jótékonysági ranglista: a magyarok alig adakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az összegyűlt pénzt egy hajléktalanokat segítő szervezetnek fogják adni. ","shortLead":"Az összegyűlt pénzt egy hajléktalanokat segítő szervezetnek fogják adni. ","id":"20181221_Tobb_ezer_font_gyult_ossze_a_Londonban_meghalt_magyar_hajlektalan_emlekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b9c5f9-f70d-4e20-80cd-5a0b3a329afd","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Tobb_ezer_font_gyult_ossze_a_Londonban_meghalt_magyar_hajlektalan_emlekere","timestamp":"2018. december. 21. 16:28","title":"Több ezer font gyűlt össze a Londonban meghalt magyar hajléktalan emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8053849-d7f4-465a-9409-cb70b72e08ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A híres légyottot Bring Crosby Palm Springs-i otthonában bonyolították, melyet most 5 millió dollárért árulnak. 1 millió forintért viszont bárki alhat benne egy éjszakát.","shortLead":"A híres légyottot Bring Crosby Palm Springs-i otthonában bonyolították, melyet most 5 millió dollárért árulnak. 1...","id":"20181221_Elado_a_haz_ahol_JFK_es_Marilyn_Monroe_randizott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8053849-d7f4-465a-9409-cb70b72e08ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31efb3cf-a30a-42b2-bef4-5083e90f57ca","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181221_Elado_a_haz_ahol_JFK_es_Marilyn_Monroe_randizott","timestamp":"2018. december. 21. 13:27","title":"Eladó a ház, ahol JFK és Marilyn Monroe randizott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","shortLead":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","id":"20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3918-1284-48e8-a088-559450fdcb61","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","timestamp":"2018. december. 22. 13:01","title":"A Magyar Anyák Hálaüzenete A Kormánynak – a kétfarkúak megint rátapintottak a lényegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fadcc44-0a17-4a9f-b31c-94418a0bde76","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"1988. december 21-én robbant fel Skócia fölött a Pan Am légitársaság Boeing 747-es gépe, az óriás roncsai egy békés falura, Lockerbie-re hullottak. A brit történelem legsúlyosabb, 270 emberéletet követelő terrorcselekménye nem csak a település életét változtatta meg: az amerikai légitársaság részben a merénylet miatt jelentett csődöt, a robbantás után pedig jelentősen megszigorították a légi közlekedés szabályait.","shortLead":"1988. december 21-én robbant fel Skócia fölött a Pan Am légitársaság Boeing 747-es gépe, az óriás roncsai egy békés...","id":"20181221_Harminc_evvel_ezelott_szakadt_le_az_eg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fadcc44-0a17-4a9f-b31c-94418a0bde76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43712d13-542a-424e-b3cf-dfab77005188","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Harminc_evvel_ezelott_szakadt_le_az_eg","timestamp":"2018. december. 21. 11:05","title":"Harminc évvel ezelőtt szakadt le az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72ff0b3-0c77-4f4a-8092-11388725841c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszél, lát, sőt a félelmet is érzi a japán tervező új robotja, a Lovot, amely a gyártó szerint minden otthonba extra szeretetet visz.","shortLead":"Beszél, lát, sőt a félelmet is érzi a japán tervező új robotja, a Lovot, amely a gyártó szerint minden otthonba extra...","id":"20181220_lovot_robot_furby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72ff0b3-0c77-4f4a-8092-11388725841c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af5257-540c-4f48-803e-74e82cd91ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_lovot_robot_furby","timestamp":"2018. december. 20. 19:33","title":"Emlékszik még a Furbyre? A japánok megcsinálták az új verziót, de ez sokkal okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Bojtorján életműkoncertje mellett Fischer Ádám, Gyenyisz Macujev és a Take 6 koncertjei is újraélhetővé válnak.","shortLead":"A Bojtorján életműkoncertje mellett Fischer Ádám, Gyenyisz Macujev és a Take 6 koncertjei is újraélhetővé válnak.","id":"20181222_A_Mupa_teljes_digitalis_mediatara_mindenkinek_elerheto_januar_6ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb46c8b-f346-4a24-843e-39ec6fa7fea6","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Mupa_teljes_digitalis_mediatara_mindenkinek_elerheto_januar_6ig","timestamp":"2018. december. 22. 14:13","title":"A Müpa teljes digitális médiatára mindenkinek elérhető január 6-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efd84e8-1a86-45db-93fe-8d881ad3b5bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a maga módján, egy szép karácsonyi háttérkép-válogatással segít abban, hogy a PC-nk is jelezze, mindjárt itt a karácsony.","shortLead":"A Microsoft a maga módján, egy szép karácsonyi háttérkép-válogatással segít abban, hogy a PC-nk is jelezze, mindjárt...","id":"20181222_microsoft_winter_holiday_glow_hatterkep_gyujtemeny_karacsonyi_hatterkep_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8efd84e8-1a86-45db-93fe-8d881ad3b5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f253ba-5ab5-44e6-8fd8-0a8a9a8c1ca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_microsoft_winter_holiday_glow_hatterkep_gyujtemeny_karacsonyi_hatterkep_ingyen","timestamp":"2018. december. 22. 12:03","title":"Itt az idő, hogy a számítógépével is ráhangolódjék az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]