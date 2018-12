Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint a szakmámban; 17 éve, amióta űzöm, soha ennyiszer nem tettem fel magamnak a kérdést: mi értelme az egésznek? Aztán meggyőztem magam.","shortLead":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint...","id":"20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a35478-14b3-426b-a5ad-d1865946c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","timestamp":"2018. december. 20. 12:50","title":"Gyükeri Mercédesz: Önsajnálat az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","shortLead":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","id":"20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771682-8fa6-4b55-ab82-42ac856bc480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","timestamp":"2018. december. 21. 18:36","title":"Itt a jótékonysági ranglista: a magyarok alig adakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami a nálunk leginkább népszerű csokis-vaníliás alapváltozattól jelentősen eltér. Főként az, amit II. Erzsébet királynőnek készítenek 24 féle hozzávalóból. Akár meg is próbálkozhatunk vele.\r

Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami...","id":"20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a0c3-96a3-4686-bedc-2711756919c9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","timestamp":"2018. december. 20. 15:29","title":"A királynő karácsonyi pudingja – recept ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb22bab-0995-4a93-be25-bb2a4151a8dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy Apple-dolgozó bakizott egy kínosat: androidos telefonnal népszerűsítette az Apple Musicot a Twitteren.","shortLead":"Ezúttal egy Apple-dolgozó bakizott egy kínosat: androidos telefonnal népszerűsítette az Apple Musicot a Twitteren.","id":"20181220_apple_music_nepszerusitese_a_twitteren_androidos_telefonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fb22bab-0995-4a93-be25-bb2a4151a8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3d010d-f5b0-4601-ad07-59dbcd98e6e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_apple_music_nepszerusitese_a_twitteren_androidos_telefonnal","timestamp":"2018. december. 20. 13:03","title":"Ezt is megértük: androidos telefonnal reklámoz az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Zrt. stratégiai befektetőként megvásárolja a Konzum PE Magántőkealap 20,59 százalékos részvénycsomagját az Appeninn Holdingban.","shortLead":"A Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Zrt. stratégiai befektetőként megvásárolja a Konzum PE Magántőkealap 20,59...","id":"20181221_Tiborcz_bevasarolt_Meszaros_ingatlanportfoliojaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0de3a-8bbe-44af-a6c4-4996878dd7d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181221_Tiborcz_bevasarolt_Meszaros_ingatlanportfoliojaba","timestamp":"2018. december. 21. 09:55","title":"Tiborcz bevásárolt Mészáros ingatlanportfóliójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kampányhajrát meghazudtoló igyekezet 23 kilométeres szakaszon. A fennakadás 110 ezer utast érint.","shortLead":"A reptér arra gyanakszik, hogy szándékos szabotázs a drónok reptetése. A fennakadás 110 ezer utast érint.","id":"20181220_Tovabbra_is_le_van_zarva_a_londoni_Gatwick_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4b1a-a67d-4952-ab2f-9f503e4f07e7","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Tovabbra_is_le_van_zarva_a_londoni_Gatwick_repuloter","timestamp":"2018. december. 20. 14:03","title":"Továbbra is le van zárva a londoni Gatwick repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]