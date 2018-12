Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis Fekete-Győr András akkor lesz strasbourgi képviselő, ha egyetlen más párt sem jut be az EP-be Magyarországról.","shortLead":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis...","id":"20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9de234-249d-4646-a2fc-2d7244b97893","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 22. 12:57","title":"Két politikusnő vezeti a Momentum EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5941cb-ae45-490e-9605-81a5a0df5dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet mérte fel a túlóratörvény visszhangját.","shortLead":"A Publicus Intézet mérte fel a túlóratörvény visszhangját.","id":"20181221_Kutatas_tobbseg_a_tuntetok_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5941cb-ae45-490e-9605-81a5a0df5dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d8cf6d-489e-4b5e-972a-e98591563332","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Kutatas_tobbseg_a_tuntetok_mellett","timestamp":"2018. december. 21. 11:18","title":"Kutatás: többség a tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f27e5a2-6216-4fc6-8f86-5e87da1e3cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minap mutatta be a Lenovo a világ első Snapdragon 855 lapkakészlettel dolgozó okostelefonját. Majd örömmel közölte: Minden más telefonra ráver a benchmarkokban. Az AnTuTu azonban helyesbített.","shortLead":"A minap mutatta be a Lenovo a világ első Snapdragon 855 lapkakészlettel dolgozó okostelefonját. Majd örömmel közölte...","id":"20181221_lenovo_z5_pro_gt_androidos_csucstelefon_antutu_atlagpontszamai_kiegesztes_ertelmezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f27e5a2-6216-4fc6-8f86-5e87da1e3cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ae99db-c5fb-4cc6-82fd-30be8852ceb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_lenovo_z5_pro_gt_androidos_csucstelefon_antutu_atlagpontszamai_kiegesztes_ertelmezes","timestamp":"2018. december. 21. 10:03","title":"Alázza a Lenovo Z5 Pro GT az idei csúcstelefonokat, azonban van itt egy de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kedden tartóztatták le Ódor Ferencet, de a bíróság pénteki döntése szerint elég, ha otthonában kerül felügyelet alá – tudta meg a hvg.hu. Információnkat az egykori fideszes képviselő ügyvédje is megerősítette. Az ügyészség megtámadta a döntést, így az nem jogerős, de az encsi járási hivatalból bilincsben elvitt volt politikus ennek ellenére is hazamehetett.","shortLead":"Kedden tartóztatták le Ódor Ferencet, de a bíróság pénteki döntése szerint elég, ha otthonában kerül felügyelet alá –...","id":"20181221_Hazamehetett_a_vesztegetes_miatt_bilincsben_elvitt_fideszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b022ad94-e88b-40ba-8953-49a076442f80","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Hazamehetett_a_vesztegetes_miatt_bilincsben_elvitt_fideszes","timestamp":"2018. december. 21. 13:21","title":"Hazamehetett a 4 milliós vesztegetés miatt bilincsben elvitt fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utazási iroda oldala ma már elérhetetlen.\r

","shortLead":"Az utazási iroda oldala ma már elérhetetlen.\r

","id":"20181221_Magyarokat_is_kiutaztattak_az_oralis_szexszel_gyogyito_brazil_csodadoktorhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb86309d-4945-48dd-911f-a0ec4c406654","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Magyarokat_is_kiutaztattak_az_oralis_szexszel_gyogyito_brazil_csodadoktorhoz","timestamp":"2018. december. 21. 08:55","title":"Magyarokat is kiutaztattak az orális szexszel gyógyító brazil csodadoktorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádlottá minősítette a román katonai ügyészség Ion Iliescut, és bűnvádi eljárást indított a volt román államfő ellen, akit három feltételezett bűntársával emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítanak az 1989-es forradalom ügyében – közölte pénteken a vádhatóság.","shortLead":"Vádlottá minősítette a román katonai ügyészség Ion Iliescut, és bűnvádi eljárást indított a volt román államfő ellen...","id":"20181221_emberiesseg_elleni_buncselekmeny_vad_volt_roman_elnok_ion_iliescu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90d7a3-01f3-4fb2-a0cd-57721de7dc0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_emberiesseg_elleni_buncselekmeny_vad_volt_roman_elnok_ion_iliescu","timestamp":"2018. december. 21. 18:43","title":"Emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolják a volt román elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c90b6f-3cbc-491b-930d-cafe8b51678b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!","shortLead":"A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!","id":"20181221_Oriasi_dugo_van_az_M1M0son_35_kilometeren_all_a_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c90b6f-3cbc-491b-930d-cafe8b51678b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93256eb9-6c35-4d46-9ac7-df54a894342f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_Oriasi_dugo_van_az_M1M0son_35_kilometeren_all_a_forgalom","timestamp":"2018. december. 21. 19:05","title":"Óriási dugó van az M1-M0-son, 35 kilométeren áll a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec275cf-7ef3-48db-b17f-4ee6d1f5555b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi hetek megmozdulásaihoz képest már jóval kevesebben, valamivel több mint 23 ezren veszek részt a franciaországi sárgamellényes tüntetéseken, de a hangulat néhol ismét feszült - közölték a hatóságok szombat délután.","shortLead":"Az utóbbi hetek megmozdulásaihoz képest már jóval kevesebben, valamivel több mint 23 ezren veszek részt...","id":"20181222_Orizetben_a_francia_sargamellenyesek_egyik_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec275cf-7ef3-48db-b17f-4ee6d1f5555b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c76144-46f3-4746-bceb-0ac14ff00942","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Orizetben_a_francia_sargamellenyesek_egyik_vezetoje","timestamp":"2018. december. 22. 20:23","title":"Őrizetben a francia sárgamellényesek egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]