Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ddc2849-0384-47d9-ad71-89ec46c9eeac","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben öten meghaltak, és harmincan megsérültek. ","shortLead":"A balesetben öten meghaltak, és harmincan megsérültek. ","id":"20181221_Durva_baleset_volt_Szerbiaban_kozepiskolasokat_szallito_buszt_vagott_kette_egy_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ddc2849-0384-47d9-ad71-89ec46c9eeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afd259f-d0f9-4493-a822-099a867a2f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_Durva_baleset_volt_Szerbiaban_kozepiskolasokat_szallito_buszt_vagott_kette_egy_vonat","timestamp":"2018. december. 21. 15:03","title":"Durva baleset volt Szerbiában: középiskolásokat szállító buszt vágott ketté egy vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Illetve egy ezüstöt is Lausanne-ban.","shortLead":"Illetve egy ezüstöt is Lausanne-ban.","id":"20181221_Hosszu_Katinkta_megint_nyert_egy_aranyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1e54f-1ad6-4077-add9-7616add8d24c","keywords":null,"link":"/sport/20181221_Hosszu_Katinkta_megint_nyert_egy_aranyat","timestamp":"2018. december. 21. 20:14","title":"Hosszú Katinka megint nyert egy aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581bbc8f-af31-4fa5-a64a-920f57a6751c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kigyulladó karácsonyfáknál sokkal veszélyesebbek a hibás elektromos készülékek. ","shortLead":"A kigyulladó karácsonyfáknál sokkal veszélyesebbek a hibás elektromos készülékek. ","id":"20181220_A_paraelszivo_miatt_gyulladt_ki_egy_haz_a_XVI_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581bbc8f-af31-4fa5-a64a-920f57a6751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35594085-30ca-491f-aa5d-6b6afbefbcc5","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_paraelszivo_miatt_gyulladt_ki_egy_haz_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. december. 20. 20:25","title":"A páraelszívó miatt gyulladt ki egy ház a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utólagos normakontrollt kezdeményez az ellenzéki képviselőkkel. ","shortLead":"Utólagos normakontrollt kezdeményez az ellenzéki képviselőkkel. ","id":"20181221_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Bosz_Anett_a_tuloratorveny_es_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea87ce1-1455-43a8-86c0-8c861b8b2157","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Bosz_Anett_a_tuloratorveny_es_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","timestamp":"2018. december. 21. 18:39","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordul Bősz Anett a túlóratörvény és a közigazgatási bíróságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4385bd-bd47-495c-bcec-549dce67960e","c_author":"Fazekas Zsuzsa","category":"kultura","description":"A modern populista politikus archetípusát mutatja be Paolo Sorrentino Berlusconi-filmjében, amely a két külön filmből vágott magyar verzióban valahogy mégsem áll össze eggyé. ","shortLead":"A modern populista politikus archetípusát mutatja be Paolo Sorrentino Berlusconi-filmjében, amely a két külön filmből...","id":"20181220_silvio_es_a_tobbiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4385bd-bd47-495c-bcec-549dce67960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573ba48c-a011-4ffe-9507-83bb3cc15a81","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_silvio_es_a_tobbiek","timestamp":"2018. december. 20. 20:00","title":"A tökéletes populista politikus szemrebbenés nélkül hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f27e5a2-6216-4fc6-8f86-5e87da1e3cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minap mutatta be a Lenovo a világ első Snapdragon 855 lapkakészlettel dolgozó okostelefonját. Majd örömmel közölte: Minden más telefonra ráver a benchmarkokban. Az AnTuTu azonban helyesbített.","shortLead":"A minap mutatta be a Lenovo a világ első Snapdragon 855 lapkakészlettel dolgozó okostelefonját. Majd örömmel közölte...","id":"20181221_lenovo_z5_pro_gt_androidos_csucstelefon_antutu_atlagpontszamai_kiegesztes_ertelmezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f27e5a2-6216-4fc6-8f86-5e87da1e3cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ae99db-c5fb-4cc6-82fd-30be8852ceb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_lenovo_z5_pro_gt_androidos_csucstelefon_antutu_atlagpontszamai_kiegesztes_ertelmezes","timestamp":"2018. december. 21. 10:03","title":"Alázza a Lenovo Z5 Pro GT az idei csúcstelefonokat, azonban van itt egy de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7a96e9-adb9-4d72-be4c-fec78d272b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan, mintha egy embermáj lenne az ablakban, csak szebb.","shortLead":"Olyan, mintha egy embermáj lenne az ablakban, csak szebb.","id":"20181221_Tartson_genmanipulalt_disznovenyt_tisztabb_lesz_tole_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff7a96e9-adb9-4d72-be4c-fec78d272b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d967102-d952-4375-bc3e-a9e6dcf0aa26","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Tartson_genmanipulalt_disznovenyt_tisztabb_lesz_tole_a_levego","timestamp":"2018. december. 21. 07:55","title":"Tartson génmanipulált dísznövényt, tisztább lesz tőle a levegő!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5941cb-ae45-490e-9605-81a5a0df5dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet mérte fel a túlóratörvény visszhangját.","shortLead":"A Publicus Intézet mérte fel a túlóratörvény visszhangját.","id":"20181221_Kutatas_tobbseg_a_tuntetok_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5941cb-ae45-490e-9605-81a5a0df5dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d8cf6d-489e-4b5e-972a-e98591563332","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Kutatas_tobbseg_a_tuntetok_mellett","timestamp":"2018. december. 21. 11:18","title":"Kutatás: többség a tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]