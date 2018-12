Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea5941cb-ae45-490e-9605-81a5a0df5dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet mérte fel a túlóratörvény visszhangját.","shortLead":"A Publicus Intézet mérte fel a túlóratörvény visszhangját.","id":"20181221_Kutatas_tobbseg_a_tuntetok_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5941cb-ae45-490e-9605-81a5a0df5dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d8cf6d-489e-4b5e-972a-e98591563332","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Kutatas_tobbseg_a_tuntetok_mellett","timestamp":"2018. december. 21. 11:18","title":"Kutatás: többség a tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz és a KDNP képviselői természetesen nemmel voksoltak vagy tartózkodtak.","shortLead":"A Fidesz és a KDNP képviselői természetesen nemmel voksoltak vagy tartózkodtak.","id":"20181221_Megszavazta_Botka_tuloratorvenyellenes_hatarozatat_a_szegedi_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ae30c4-fe04-4ecd-96fb-75a1d235197e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Megszavazta_Botka_tuloratorvenyellenes_hatarozatat_a_szegedi_kozgyules","timestamp":"2018. december. 21. 13:46","title":"Megszavazta Botka túlóratörvény-ellenes határozatát a szegedi közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország létezése során mindig valamilyen külföldi korlátozás alatt élt. 