Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott, 2019-es EP-listájából. A névsort vezető Trócsányi László jelenlegi igazságügyi minisztert annak ellenére jelölhetik uniós biztosnak jövőre, hogy a Magyarországot az Európai Bizottságban jelenleg képviselő Navracsics Tibor erősebb tárcát kaphatna az újrázással, mint az újonc miniszter. ","shortLead":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott...","id":"20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a7fad7-6f7a-43f7-9e4c-249dd2e5cc51","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","timestamp":"2018. december. 20. 17:40","title":"Navracsics–Trócsányi–Bajkai-csere jöhet jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec3391-ea53-4f5a-972a-e4c0d507677b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felcsengettem a szerkesztőséghez, akik arra kértek, hogy a földszinten az újonnan kirendelt biztonsági őrnél adjam le a csomagomat” – írta Nemes Balázs, a pécsi Momentumból.","shortLead":"„Felcsengettem a szerkesztőséghez, akik arra kértek, hogy a földszinten az újonnan kirendelt biztonsági őrnél adjam le...","id":"20181221_A_Momentum_politikusa_egy_doboz_tojast_vitt_a_helyi_propagandanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eec3391-ea53-4f5a-972a-e4c0d507677b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42488848-041f-4e62-8e54-ee62714d2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_A_Momentum_politikusa_egy_doboz_tojast_vitt_a_helyi_propagandanak","timestamp":"2018. december. 21. 09:46","title":"A Momentum politikusa egy doboz tojást vitt a „helyi propagandának”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","shortLead":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","id":"20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ba0e60-30e8-4fe7-a58b-3058d24b0e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","timestamp":"2018. december. 21. 08:42","title":"Többtucatnyi beteg, legyengült kutyát találtak a rendőrök egy gyulai tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd8ac65-76ea-419e-9a51-cfab65874617","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így néz ki az ő szemszögükből egy életmentés.","shortLead":"Így néz ki az ő szemszögükből egy életmentés.","id":"20181220_Testkamera_rogzitette_ahogy_rendorok_kihuznak_egy_embert_a_langolo_autobol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd8ac65-76ea-419e-9a51-cfab65874617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c202268-10e6-4610-ae9c-1b325ab14b79","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_Testkamera_rogzitette_ahogy_rendorok_kihuznak_egy_embert_a_langolo_autobol__video","timestamp":"2018. december. 20. 19:22","title":"Testkamera rögzítette, ahogy rendőrök kihúznak egy embert a lángoló autóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész, Renzo Piano ingyen készítette el a terveket a Morandi-viadukt helyére kerülő hídhoz.","shortLead":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész...","id":"20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2667ee7-fd37-45bb-9844-ea603b3aca9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","timestamp":"2018. december. 20. 11:40","title":"Gyönyörű híd épül a genovai katasztrófában összeomlott viadukt helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128aac33-4a59-48fc-96a2-8a349b6b6bea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Multivan eredetileg nem éppen száguldásra született, most azonban már szinte szétveti a nyers erő. Ami kizárólag a hátsó kerekekre érkezik meg.","shortLead":"Ez a Multivan eredetileg nem éppen száguldásra született, most azonban már szinte szétveti a nyers erő. Ami kizárólag...","id":"20181221_orult_hazassag_porsche_motort_kapott_ez_a_szolid_vw_kisbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128aac33-4a59-48fc-96a2-8a349b6b6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25ac342-b7f9-496c-a3b2-840bb72a9a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_orult_hazassag_porsche_motort_kapott_ez_a_szolid_vw_kisbusz","timestamp":"2018. december. 21. 08:21","title":"Őrült házasság: Porsche-motort kapott ez a szolid VW kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5910b40-df54-4a94-971b-3dbe299b4720","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Genius oldalán és mobilos alkalmazásaiban a szövegekhez magyarázatok, háttér információk, kulisszatitkok és történetek tartoznak, ami például a nyelvtanulás gyakorlásához is nagyobb kedvet hozhat. Ráadásul filmjelenetek is vannak benne hasonló körítéssel.","shortLead":"A Genius oldalán és mobilos alkalmazásaiban a szövegekhez magyarázatok, háttér információk, kulisszatitkok és...","id":"20181221_angol_tanulashoz_dalszoveg_filmszoveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5910b40-df54-4a94-971b-3dbe299b4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cb1cf2-9655-4127-86c2-0f75007fe5d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_angol_tanulashoz_dalszoveg_filmszoveg","timestamp":"2018. december. 21. 11:03","title":"Angolul tanul(na)? Akkor ezt az alkalmazást ne hagyja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Panaszt nyújtott be két állatorvos Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ellen az MTVA Kunigunda utcai székházában tanúsított magatartása miatt a Magyar Állatorvosi Kamara Etikai Bizottságához.","shortLead":"Panaszt nyújtott be két állatorvos Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ellen az MTVA Kunigunda utcai...","id":"20181221_allatorvos_hadhazy_akos_tuntetes_mtva_panasz_etikai_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9cefc7-5a07-4d3a-b783-e1b19841e70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_allatorvos_hadhazy_akos_tuntetes_mtva_panasz_etikai_vizsgalat","timestamp":"2018. december. 21. 13:12","title":"Bepanaszolták a \"deviánsba hajló viselkedésű\" Hadházyt az állatorvosi kamaránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]