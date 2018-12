Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ce7d6ee-1d16-4060-92e9-718b3802f180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A villamoson támadta meg áldozatát, elrabolta telefonját és pénztárcáját.","shortLead":"A villamoson támadta meg áldozatát, elrabolta telefonját és pénztárcáját.","id":"20181221_Idos_not_utott_es_rabolt_ki_ez_a_ferfi_keresik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce7d6ee-1d16-4060-92e9-718b3802f180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c79c4e-e536-4877-8731-a04a2545c071","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Idos_not_utott_es_rabolt_ki_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2018. december. 21. 11:56","title":"Idős nőt ütött és rabolt ki ez a férfi, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26912548-f91b-4a45-b481-5c5c40a89ea0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még annyira alacsony a Diákhitel kamata, mint amilyen 2019 első félévében lesz.","shortLead":"Soha nem volt még annyira alacsony a Diákhitel kamata, mint amilyen 2019 első félévében lesz.","id":"20181220_Csokken_a_Diakhitel_kamata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26912548-f91b-4a45-b481-5c5c40a89ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339bbbb3-06a0-4220-b872-b7ae7430b265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Csokken_a_Diakhitel_kamata","timestamp":"2018. december. 20. 14:57","title":"Csökken a Diákhitel kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megsínylette a Duna-part a főváros egyik legnagyobb dél-pesti beruházását.","shortLead":"Megsínylette a Duna-part a főváros egyik legnagyobb dél-pesti beruházását.","id":"20181220_Kampanyigeret_volt_a_pesterzsebeti_furdo_most_szamolgatjak_hany_fat_vagtak_ki_miatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1cdc6-450d-42e8-9ee2-7b947f669247","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Kampanyigeret_volt_a_pesterzsebeti_furdo_most_szamolgatjak_hany_fat_vagtak_ki_miatta","timestamp":"2018. december. 20. 14:36","title":"Kampányígéret volt a pesterzsébeti fürdő, most számolgatják, hány fát vágtak ki miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e5f41-dc8e-43f0-8986-7b1238053405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön turistabusz-vezetők blokád alá vonták Róma egyik legforgalmasabb terét, a Viktor Emánuel-emlékművel szembeni Velence teret. A buszsofőrök az ellen tiltakoztak, hogy a városvezetés januártól kitiltja a járműveiket a történelmi belvárosból.","shortLead":"Csütörtökön turistabusz-vezetők blokád alá vonták Róma egyik legforgalmasabb terét, a Viktor Emánuel-emlékművel...","id":"20181220_Orulne_ha_Romahoz_hasonloan_Budapest_belvarosabol_is_kitiltanak_a_turistabuszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59e5f41-dc8e-43f0-8986-7b1238053405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a0a6ea-727c-4e6d-960a-413ee99a1bd2","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Orulne_ha_Romahoz_hasonloan_Budapest_belvarosabol_is_kitiltanak_a_turistabuszokat","timestamp":"2018. december. 20. 14:29","title":"Örülne, ha Rómához hasonlóan Budapest belvárosából is kitiltanák a turistabuszokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gyász a Westminster metrómegállóban, ahol a parlamenti képviselők is naponta megfordulnak. Meghalt a 42 éves magyar hajléktalan, akit mindenki szeretett London belvárosában. Magyar barátja, a 22 éves Kasza Gábor talált rá, már teljesen elkékült a hidegtől. A hányadékában feküdt, eszméletlenül. Hívták a mentőket, akik kórházba is vitték, de ott már nem tudtak rajta segíteni.","shortLead":"Gyász a Westminster metrómegállóban, ahol a parlamenti képviselők is naponta megfordulnak. Meghalt a 42 éves magyar...","id":"20181220_Magyar_hajlektalan_halala_a_Parlament_elott_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148668d9-1b6b-470d-84bc-ff71476277a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Magyar_hajlektalan_halala_a_Parlament_elott_Londonban","timestamp":"2018. december. 20. 14:56","title":"Meghalt egy magyar hajléktalan London szívében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df1c3c8-840e-4692-af3e-1136a33c94c6","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Kalapban és selyemsálban kezdtük, száz évvel később pedig már tudósok dolgoznak azon, hogy a legmegfelelőbb anyagokból készüljön szerelésünk minden rétege. A síruhák történtét világháborús innovációk, társadalmi szabályok és új, forradalmi anyagok kísérik végig. Megnéztük, mi történt a sídivatban az elmúlt több mint 100 évben.","shortLead":"Kalapban és selyemsálban kezdtük, száz évvel később pedig már tudósok dolgoznak azon, hogy a legmegfelelőbb anyagokból...","id":"feelaustria_20181218_A_kalaptol_a_vizallo_dzsekikig__Igy_alakult_a_sidivat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df1c3c8-840e-4692-af3e-1136a33c94c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c016ff77-793d-40e2-b39c-6c08014297b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181218_A_kalaptol_a_vizallo_dzsekikig__Igy_alakult_a_sidivat","timestamp":"2018. december. 21. 07:30","title":"A kalaptól a vízálló dzsekikig – Így alakult a sídivat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három nappal karácsony előtt környezetvédelmi engedélyt kapott a Madocsára tervezett kavicsbánya, amely ellen a nyáron helyi népszavazást tartottak. A lakók 93 százaléka voksolt a bánya ellen, nemrég végül a helyi rendelet is megszületett, ami tiltja a bánya létesítését a falu területén. A helyiek elbizonytalanodtak, most akkor mégis jöhet a bánya?","shortLead":"Három nappal karácsony előtt környezetvédelmi engedélyt kapott a Madocsára tervezett kavicsbánya, amely ellen a nyáron...","id":"20181222_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_II_mellett_Ennyit_er_ma_Magyarorszagon_egy_helyi_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a60ffdf-51f8-4cf0-9efb-783cc787b425","keywords":null,"link":"/kkv/20181222_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_II_mellett_Ennyit_er_ma_Magyarorszagon_egy_helyi_nepszavazas","timestamp":"2018. december. 22. 10:40","title":"„Ennyit ér ma Magyarországon egy helyi népszavazás”: mégis lehet kavicsbánya Paks II mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor Ferenc ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Most kiderült, mekkora összegről van szó.","shortLead":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor...","id":"20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d754b7-a653-44ab-9a6d-7b136fdbef23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","timestamp":"2018. december. 20. 14:36","title":"4 millió forintot kért a bilincsben elvitt fideszes és társa egy ügyintézésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]