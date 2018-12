Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban nincs.","shortLead":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban...","id":"20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1916d-4940-4523-9692-1a9d8b1bddbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","timestamp":"2018. december. 25. 22:12","title":"Drótkötél fejezett le majdnem egy autóst, de felelős továbbra sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e2e38e-0c9e-4b7a-ba37-b053c55686b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Red Bullnál tudják, hogyan kell avatni. ","shortLead":"A Red Bullnál tudják, hogyan kell avatni. ","id":"20181224_alagut_motor_ausztria_red_bull_miguel_oliveria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e2e38e-0c9e-4b7a-ba37-b053c55686b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373012f3-7bd4-404b-9194-ce3faf5ac658","keywords":null,"link":"/cegauto/20181224_alagut_motor_ausztria_red_bull_miguel_oliveria","timestamp":"2018. december. 24. 14:20","title":"300-as tempóval avatta fel ezt az új osztrák alagutat egy motoros - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pedig készültek a hozzátartozók és a kollégák is. ","shortLead":"Pedig készültek a hozzátartozók és a kollégák is. ","id":"20181226_Iden_nem_kap_ajandekot_az_orosz_urhajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e18f95-2e79-4bbb-94ce-84dbe062861d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181226_Iden_nem_kap_ajandekot_az_orosz_urhajos","timestamp":"2018. december. 26. 12:40","title":"Idén nem kap ajándékot az orosz űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hit, józan ész és megfelelési kényszer, plakátigazság és párbeszéd, hajléktalanok és gyűlölködők, Prőhle Gergely, Bayer Zsolt és a szavazófülke magánya - a HVG karácsonyi interjúja Fabinyi Tamással, a magyar evangélikusok elnök-püspökével.","shortLead":"Hit, józan ész és megfelelési kényszer, plakátigazság és párbeszéd, hajléktalanok és gyűlölködők, Prőhle Gergely, Bayer...","id":"201851_plakatigazsagok_helyett_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985950e8-9411-4377-912b-d9451f8ecd97","keywords":null,"link":"/itthon/201851_plakatigazsagok_helyett_parbeszed","timestamp":"2018. december. 25. 07:00","title":"Fabiny Tamás: Évtizedek kellenek, míg a kölcsönös gyűlölködés hatása elmúlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f00b190-a745-46da-99d9-7618faac0118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garai István Levente haláláról a párt tájékoztatta a közvéleményt. ","shortLead":"Garai István Levente haláláról a párt tájékoztatta a közvéleményt. ","id":"20181226_Elhunyt_egy_volt_szocialista_parlamenti_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f00b190-a745-46da-99d9-7618faac0118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38df03c8-34df-49a4-bce4-adc104c019b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Elhunyt_egy_volt_szocialista_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2018. december. 26. 12:20","title":"Elhunyt egy volt szocialista parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott választások lesznek az országban.","shortLead":"Előrehozott választások lesznek az országban.","id":"20181224_izraelben_feloszlott_a_kormanykoalicio_elorehozott_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e52495-bed1-4687-a535-ae8cdc181386","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_izraelben_feloszlott_a_kormanykoalicio_elorehozott_valasztasok","timestamp":"2018. december. 24. 15:40","title":"Izraelben feloszlott a kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3bfccb-6bcd-44d0-aa19-acf1dd177124","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A képek három nappal a szökőár után készültek. ","shortLead":"A képek három nappal a szökőár után készültek. ","id":"20181225_Fotok_mintha_bombaztak_volna_olyan_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_cunami_Indoneziaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad3bfccb-6bcd-44d0-aa19-acf1dd177124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ef19c-91d5-4113-bc2c-7decf2137acf","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Fotok_mintha_bombaztak_volna_olyan_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_cunami_Indoneziaban","timestamp":"2018. december. 25. 18:39","title":"Elképesztő pusztítást végzett az indonéz cunami - helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","shortLead":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","id":"20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d74a2f-2ac1-41be-9621-c5214079f225","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","timestamp":"2018. december. 24. 14:09","title":"Kitört az Etna: a föld is beleremegett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]