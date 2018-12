Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","shortLead":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","id":"20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bb0ed9-7acc-4fe7-b589-c8ff5138410e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","timestamp":"2018. december. 27. 06:41","title":"Egy autós logó, amit mindenki látott már, de csak kevesen ismernek igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6881b7c6-ff24-4881-a145-85fd2d618e50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakókat ismét evakuálták az épületből, hogy az egészet tüzetesen átvizsgálják. ","shortLead":"A lakókat ismét evakuálták az épületből, hogy az egészet tüzetesen átvizsgálják. ","id":"20181227_Hibas_betonfal_miatt_kezdett_repedni_a_frissen_epult_sydneyi_toronyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6881b7c6-ff24-4881-a145-85fd2d618e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19c8532-d3bb-4b70-bd93-03fe54b259e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Hibas_betonfal_miatt_kezdett_repedni_a_frissen_epult_sydneyi_toronyhaz","timestamp":"2018. december. 27. 11:32","title":"Hibás betonfal miatt kezdett repedni a frissen épült sydney-i toronyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon nem örülnek, hogy az elnök csak úgy beállított. ","shortLead":"Nagyon nem örülnek, hogy az elnök csak úgy beállított. ","id":"20181227_Kiakadtak_az_iraki_politikusok_Trump_varatlan_latogatasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8727fd0f-e764-44d6-95c2-edb40452820a","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Kiakadtak_az_iraki_politikusok_Trump_varatlan_latogatasan","timestamp":"2018. december. 27. 05:43","title":"Kiakadtak az iraki politikusok Trump váratlan látogatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f26062-8c45-4f2a-8ffc-9b5b76967d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Lezuhant egy autó a Sió hídjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6623b4-c605-4b13-8f2f-c546537ca13a","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Egy vállalkozás lehetőségeit, képességeit a szervezeti felépítése és ezzel együtt működési stratégiája, valamint pénzügyi helyzete determinálja. A piac megfelelő ismerete megköveteli a partnerek, illetve a konkurencia ismeretét is. \r

","shortLead":"Egy vállalkozás lehetőségeit, képességeit a szervezeti felépítése és ezzel együtt működési stratégiája, valamint...","id":"bchbisnode_20181227_top_down_bottom_up_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6623b4-c605-4b13-8f2f-c546537ca13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3639b5-bf34-4c36-8acf-f469a3b5ecf3","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181227_top_down_bottom_up_cegek","timestamp":"2018. december. 27. 11:30","title":"Trükkök és tippek: így tervezzen, ha cége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","shortLead":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","id":"20181227_bringas_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c75d8b-26db-4b23-98c4-789fa9b97a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_bringas_autos_video","timestamp":"2018. december. 27. 12:13","title":"Videó: veszélyesen élni nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"Terrorizmusról és szexualitásról írt gyerekeknek színdarabokat a tévésorozatokban is szereplő holland színésznő, Carly Wijs. Mi és ők című drámáját ősszel a Jurányi Inkubátorházban mutatták be. Az interjú a nyomtatott HVG 2018/44. számában jelent meg.","shortLead":"Terrorizmusról és szexualitásról írt gyerekeknek színdarabokat a tévésorozatokban is szereplő holland színésznő, Carly...","id":"201844__carly_wijs_irono_szineszno__tabukrol_moralis_uzenetekrol__nezopontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c2e9d-a394-4f2f-99e9-40e1142b94ca","keywords":null,"link":"/kultura/201844__carly_wijs_irono_szineszno__tabukrol_moralis_uzenetekrol__nezopontok","timestamp":"2018. december. 27. 17:00","title":"\"Nehéz volt meggyőzni a szülőket, hogy elhozzák a gyereküket egy terrorizmusról szóló darabra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3a5c6a-448b-41ea-b143-668c54f7389f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A férfit karácsony napján tűnt el, hajókkal és helikopterekkel is keresték, de hiába. ","shortLead":"A férfit karácsony napján tűnt el, hajókkal és helikopterekkel is keresték, de hiába. ","id":"20181227_A_tengerbe_zuhanhatott_egy_eloadomuvesz_a_vilag_legnagyobb_oceanjaro_hajojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3a5c6a-448b-41ea-b143-668c54f7389f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a78c3f-7885-4cb1-a132-1692a76cad5e","keywords":null,"link":"/elet/20181227_A_tengerbe_zuhanhatott_egy_eloadomuvesz_a_vilag_legnagyobb_oceanjaro_hajojarol","timestamp":"2018. december. 27. 17:06","title":"A tengerbe zuhanhatott egy előadóművész a világ legnagyobb óceánjáró hajójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]