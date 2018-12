Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,4%-ról 2,04%-ra csökkenti a büdzsé tervezett hiányát Itália – jelezte Brüsszelben Giuseppe Conte miniszterelnök Jean-Claude Junckernek, aki örömmel fogadta a bejelentést, hiszen december 19-én megindulna a kötelességszegési eljárás az olaszok ellen, mert az Európai Unió bizottsága nem fogadta el a jövő évi költségvetést. ","shortLead":"2,4%-ról 2,04%-ra csökkenti a büdzsé tervezett hiányát Itália – jelezte Brüsszelben Giuseppe Conte miniszterelnök...","id":"20181213_A_szinjatek_nem_maradt_el_de_Roma_kapitulalt_Brusszel_elott_a_koltsegvetesi_vitaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ec839-f470-40b5-86a8-ce6548b90083","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_A_szinjatek_nem_maradt_el_de_Roma_kapitulalt_Brusszel_elott_a_koltsegvetesi_vitaban","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"A színjáték nem maradt el, de Róma kapitulált Brüsszel előtt a költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube 2018-as összefoglaló videójának egyetlen hét leforgása alatt sikerült elérnie azt, ami Justin Biebernek 8 évébe telt.","shortLead":"A YouTube 2018-as összefoglaló videójának egyetlen hét leforgása alatt sikerült elérnie azt, ami Justin Biebernek 8...","id":"20181213_youtube_rewind_2018_video_dislike_diszlajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dfdbe1-58bc-48f2-9abd-b5559f3955e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_youtube_rewind_2018_video_dislike_diszlajk","timestamp":"2018. december. 13. 12:33","title":"Fellélegezhet Justin Bieber, új negatív rekord született a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai fővárosok árait vetette össze az energiahivatal.","shortLead":"Az európai fővárosok árait vetette össze az energiahivatal.","id":"20181214_Itt_a_legalacsonyabb_a_rezsi_az_EUban_megis_nagy_terhet_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137b2d60-a36e-41e9-a8d7-baac2c9fc1c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Itt_a_legalacsonyabb_a_rezsi_az_EUban_megis_nagy_terhet_jelent","timestamp":"2018. december. 14. 11:45","title":"Itt a legalacsonyabb a rezsi az EU-ban, mégis nagy terhet jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymondatos válaszban intézte el a rendőrség a kérdéseinket.","shortLead":"Egymondatos válaszban intézte el a rendőrség a kérdéseinket.","id":"20181214_tulora_tuntetes_kameraba_mondott_nevek_rendorseg_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468cf24-2c1f-431c-8409-74ee2094d075","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_tulora_tuntetes_kameraba_mondott_nevek_rendorseg_valasz","timestamp":"2018. december. 14. 19:25","title":"24 éves törvényre hivatkozva állítja kamera elé a rendőrség a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16be7cc1-34ef-4456-982c-2ef745f0ae7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Rehaková a régi nyugati kapcsolatait vetette be első maszek üzleteinél. ","shortLead":"Maria Rehaková a régi nyugati kapcsolatait vetette be első maszek üzleteinél. ","id":"20181213_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_elit_Maria_Rehakova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16be7cc1-34ef-4456-982c-2ef745f0ae7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73608a57-1ae1-4be4-8204-5a95cd043cea","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_elit_Maria_Rehakova","timestamp":"2018. december. 13. 14:55","title":"Külkereskedőként dolgozott, ma Szlovákia egyik leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f614debd-1aea-4218-a22f-718918ae1578","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f614debd-1aea-4218-a22f-718918ae1578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 13. 13:25","title":"Néhány másodperc alatt eljut egy 3 éves gyerek szintjére a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves gyermekek is szavazhassanak a választásokon. Szerinte ugyanis a fiatalokat jelenleg hátrányos megkülönböztetés sújtja, mert olyanok döntenek a politikáról, akiket csak a jelen érdekel.","shortLead":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves...","id":"20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608a8d18-e506-4dbf-b5f7-e29dd71e39ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Kapjanak szavazatot a hatévesek is – javasolja egy brit politológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","shortLead":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","id":"20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e7395-79f5-4a77-a07c-1b04107a21ae","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","timestamp":"2018. december. 14. 06:50","title":"Iszlám Állam: A mi katonánk volt a strasbourgi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]