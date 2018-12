Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","shortLead":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","id":"20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba403f3-3e81-411c-b14b-56e470673529","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","timestamp":"2018. december. 27. 15:25","title":"Kilépett a DK frakciójából az egyik képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megerősödik a szél, a hegyekben havas eső sem kizárt.","shortLead":"Megerősödik a szél, a hegyekben havas eső sem kizárt.","id":"20181227_Felhos_sokfele_nyirkos_lesz_az_ev_utolso_hetvegeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f661799-467b-4bb1-a8cf-f458fbe0e428","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Felhos_sokfele_nyirkos_lesz_az_ev_utolso_hetvegeje","timestamp":"2018. december. 27. 17:37","title":"Felhős, sokfelé nyirkos lesz az év utolsó hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat népszerűnek bizonyult.","shortLead":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat...","id":"20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940e5a-e24b-4d4f-a9e1-27998b8c3353","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","timestamp":"2018. december. 28. 13:00","title":"Tudta, hogy létezik kormányablakbusz? Most lett belőle még tíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg fiatalok – derül ki a KSH legújabb tanulmányából. ","shortLead":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg...","id":"20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a805ba-2086-4db9-94fd-a7f0a412422c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","timestamp":"2018. december. 28. 10:19","title":"Menekülnek Észak- és Kelet-Magyarországról a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek lett egy újabb kétharmada, Putyin és Gruevszki úgy jár ide, mint haza, közben a NER kerekasztalánál egyre hangosabban dicsekednek a lovagok, de van köztük egy, aki mindent visz: úgy tűnik, Mészáros Lőrinc idén Magyarország leggazdagabb embere lett. Volt tehát dolga a HVG címlapcsapatának. A kérdés most már az: önnek melyik ötletük jött be leginkább? Szavazzon!","shortLead":"A Fidesznek lett egy újabb kétharmada, Putyin és Gruevszki úgy jár ide, mint haza, közben a NER kerekasztalánál egyre...","id":"20181228_Szavazzon_2018_legutosebb_HVGcimlapjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e64c95-0b79-45f3-982b-af822c282968","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Szavazzon_2018_legutosebb_HVGcimlapjara","timestamp":"2018. december. 28. 10:00","title":"Szavazzon 2018 legütősebb HVG-címlapjára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga a színész számolt be az Instagramon. ","shortLead":"Erről maga a színész számolt be az Instagramon. ","id":"20181228_Ryan_Reynolds_Mikulas_pokol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b199f19-f215-4665-accf-ee29907f3bcc","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Ryan_Reynolds_Mikulas_pokol","timestamp":"2018. december. 28. 14:38","title":"Ryan Reynolds találkozott a Mikulással, aki azt mondta neki, a pokolra jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","shortLead":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","id":"20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9586c4-c156-4dbe-b9ff-99ce55825efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","timestamp":"2018. december. 27. 14:54","title":"Ennyit az e-jegyekről: több mint egymilliárd forintért vásárol hőpapírt a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9200d0-21fc-4475-b941-98c1fa07524f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pokoli jelző vélhetően teljesen megérdemelt egy 806 lóerős autó esetében.","shortLead":"A pokoli jelző vélhetően teljesen megérdemelt egy 806 lóerős autó esetében.","id":"20181227_Talalo_az_infernalis_jelzo_erre_a_tuningolt_MercedesAMG_GLE_63_Sre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9200d0-21fc-4475-b941-98c1fa07524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eab2102-c297-4bc8-a02c-a38b9d321817","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Talalo_az_infernalis_jelzo_erre_a_tuningolt_MercedesAMG_GLE_63_Sre","timestamp":"2018. december. 27. 13:50","title":"Találó az infernális jelző erre a tuningolt Mercedes-AMG GLE 63 S-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]