Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság 2018-as munkájáról szóló összegzésben az a legbeszédesebb, hogy a testület miről nem akart, nem tudott, vagy nem mert dönteni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 2018-as munkájáról szóló összegzésben az a legbeszédesebb, hogy a testület miről nem akart, nem...","id":"20181227_A_kenyes_temakban_halogatja_a_dontest_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305d069-55ac-4884-aeee-76b1816fc3a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_A_kenyes_temakban_halogatja_a_dontest_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2018. december. 27. 13:00","title":"A kényes témákban halogatja a döntést az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel védenék meg a sok ország által el sem ismert határt.","shortLead":"Ezzel védenék meg a sok ország által el sem ismert határt.","id":"20181228_Hatvan_kilometer_hosszu_keritest_epitettek_az_oroszok_a_Krim_felsziget_hataran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b18a9-e776-4398-870a-61478a22b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d63bac-0080-40aa-873d-e8c54c03720f","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Hatvan_kilometer_hosszu_keritest_epitettek_az_oroszok_a_Krim_felsziget_hataran","timestamp":"2018. december. 28. 18:46","title":"Hatvan kilométer hosszú kerítést építettek az oroszok a Krím félsziget határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","shortLead":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","id":"20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b71ed-0e8a-4979-8ed4-0d765988ec66","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","timestamp":"2018. december. 28. 10:30","title":"Gálvölgyi János vezeti az RTL Híradó szilveszteri adását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honfoglalás 2000 Egyesület már korábban is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"A Honfoglalás 2000 Egyesület már korábban is próbálkozott ezzel. ","id":"20181227_Nobelbekedijra_terjesztetne_fel_Orbant_es_Putyint_egy_kormanyparti_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e48f6d-5b48-433a-ab8d-4a690739b1c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Nobelbekedijra_terjesztetne_fel_Orbant_es_Putyint_egy_kormanyparti_egyesulet","timestamp":"2018. december. 27. 12:42","title":"Megosztva adná a Nobel-békedíjat Orbánnak és Putyinnak egy kormánypárti egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db06c9a-e0df-4e33-a831-3e43e2be72a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzlete válogatja, hogy meddig lehet egy ajándékot cserélni vagy visszavinni. ","shortLead":"Üzlete válogatja, hogy meddig lehet egy ajándékot cserélni vagy visszavinni. ","id":"20181228_Erre_szamitson_ha_visszavinne_a_boltba_a_karacsonyi_ajandekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9db06c9a-e0df-4e33-a831-3e43e2be72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7aa0dac-b0fa-441e-a067-a03e14b7f2e0","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Erre_szamitson_ha_visszavinne_a_boltba_a_karacsonyi_ajandekot","timestamp":"2018. december. 28. 05:45","title":"Erre számítson, ha visszavinné a boltba a karácsonyi ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint a gazdaságot a fogyasztás is nagy mértékben hajtja előre.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint a gazdaságot a fogyasztás is nagy mértékben hajtja előre.","id":"20181228_Varga_Mihaly_jovore_is_jelentos_novekedesre_szamit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363261c1-a034-4d16-9c95-ca826dda6db3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Varga_Mihaly_jovore_is_jelentos_novekedesre_szamit","timestamp":"2018. december. 28. 18:21","title":"Varga Mihály jövőre is jelentős növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az utóbbi három évben több száz kékgallérosnak és középvezetőnek tartottam motivációs tréningeket. Amint elkezdtük, már panaszkodtak, hogy nincs sok értelme ennek a napnak, hiszen nincs semmi eszköz a kezükben, amivel motiválhatnák a kollégáikat, például nincs keret a fizetésemelésre. Mit lehet ilyenkor tenni?","shortLead":"Az utóbbi három évben több száz kékgallérosnak és középvezetőnek tartottam motivációs tréningeket. Amint elkezdtük, már...","id":"20181227_job_crafting","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9784db4-ce19-43d2-96d5-da9995d1e7eb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181227_job_crafting","timestamp":"2018. december. 27. 13:15","title":"Nem tetszik a munkája? Így alakítsa át!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","shortLead":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","id":"20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025c37d-8a9d-46ad-8c98-8a03a6b6bf87","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","timestamp":"2018. december. 27. 18:40","title":"Két zárt kapus meccsre büntették az Internazionalét szurkolói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]