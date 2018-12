Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","shortLead":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","id":"20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb949b-0378-45b2-aea7-41cba2ef06f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:29","title":"Több mint három tonna drogot égetett el a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","shortLead":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","id":"20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fff62f-f475-4388-a1a8-64118bef70fd","keywords":null,"link":"/elet/20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","timestamp":"2018. december. 28. 05:30","title":"A thai hatóságok szerint hihető a luxusórákkal lebukott miniszter meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt a 15-öt, ami szerintünk a legjobb, a leghasznosabb, vagy épp a legszórakoztatóbb lett.","shortLead":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt...","id":"20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763003-96ba-4402-93e9-bbe66463e778","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","timestamp":"2018. december. 28. 20:00","title":"Íme 15 remek alkalmazás a telefonjára – és mind ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90768634-f82a-4075-ab9e-d33f0a337744","c_author":"Szabó M. István","category":"tudomany","description":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már most.","shortLead":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már most.","id":"201843__szeleromuvek__generaciovaltas__mindig_magasabbra__eleg_azis_ha_csak_fujdogal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90768634-f82a-4075-ab9e-d33f0a337744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ad9758-6cd0-4295-93be-f9c6f7fbf3a0","keywords":null,"link":"/tudomany/201843__szeleromuvek__generaciovaltas__mindig_magasabbra__eleg_azis_ha_csak_fujdogal","timestamp":"2018. december. 27. 17:30","title":"50 évre elegendő energiát nyerhetnénk ki egy-egy tájfunból a szélerőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék kezdeményezte a parlament rendkívüli ülését, és bár egy fideszes azt mondta nekik, hogy elmennek, most közleményben azt írták, az ellenzéket \"csak a balhé és a hatalom érdekli\", ezért bojkottálják az ülést. ","shortLead":"Az ellenzék kezdeményezte a parlament rendkívüli ülését, és bár egy fideszes azt mondta nekik, hogy elmennek, most...","id":"20181228_Megis_bojkottalja_a_Fidesz_az_ellenzek_rendkivuli_uleset_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180ed048-fd69-4f8e-aaaa-95059a8bf5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Megis_bojkottalja_a_Fidesz_az_ellenzek_rendkivuli_uleset_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 28. 14:22","title":"Mégis bojkottálja a Fidesz az ellenzék rendkívüli ülését a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","shortLead":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","id":"20181228_Gyertyagyujtassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f7556-2f5a-4cd3-af76-3afaece5a70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gyertyagyujtassal","timestamp":"2018. december. 28. 18:09","title":"Gyertyákat gyújtottak a demonstrálók a Nagy Imre-szobor hűlt helyén a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcedb91b-0657-4680-8c8b-780bbcc924e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szobor elemeit egy nyerges vontatóra pakolva, hajnalban szállították el. ","shortLead":"A szobor elemeit egy nyerges vontatóra pakolva, hajnalban szállították el. ","id":"20181228_A_sotetben_vittek_el_Nagy_Imre_szobrat_a_Vertanuk_tererol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcedb91b-0657-4680-8c8b-780bbcc924e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743fa329-1ddf-4f14-b8b9-cd4edc4d21b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_A_sotetben_vittek_el_Nagy_Imre_szobrat_a_Vertanuk_tererol","timestamp":"2018. december. 28. 08:20","title":"A sötétben vitték el Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","shortLead":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","id":"20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b71ed-0e8a-4979-8ed4-0d765988ec66","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","timestamp":"2018. december. 28. 10:30","title":"Gálvölgyi János vezeti az RTL Híradó szilveszteri adását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]