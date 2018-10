Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d1317b5-9e60-45ec-83b2-be160abb4568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Késelésbe torkolló vita robbant ki szombat délben egy siófoki sörözőben. Egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek meg.\r

","shortLead":"Késelésbe torkolló vita robbant ki szombat délben egy siófoki sörözőben. Egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek...","id":"20181006_Keseles_Siofokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1317b5-9e60-45ec-83b2-be160abb4568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e698899-ddf2-46d2-a542-c0c0afc5a399","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Keseles_Siofokon","timestamp":"2018. október. 06. 17:54","title":"Késelésbe fordult a kocsmázás Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977ebfff-3204-4e16-8f5f-acd302d7ed45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokig keresték a környéken, mire megtalálták egy fán.","shortLead":"Napokig keresték a környéken, mire megtalálták egy fán.","id":"20181006_Megmarta_gazdajat_a_mergeskigyo_majd_megszokott_Pragaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977ebfff-3204-4e16-8f5f-acd302d7ed45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601c1502-fe2e-403b-a570-619a7e8eaf42","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megmarta_gazdajat_a_mergeskigyo_majd_megszokott_Pragaban","timestamp":"2018. október. 06. 13:14","title":"Megmarta gazdáját a mérgeskígyó, majd megszökött Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f259ecd-89de-4a98-ad73-9695d2b5f1ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 58 ezer terhességi teszt is érintett lehet a botrányban, többen jelezték, hogy tévesen jeleztek pozitív eredményt.","shortLead":"Akár 58 ezer terhességi teszt is érintett lehet a botrányban, többen jelezték, hogy tévesen jeleztek pozitív eredményt.","id":"20181005_Tobb_ezer_terhessegi_tesztet_hivtak_vissza_teves_pozitiv_eredmeny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f259ecd-89de-4a98-ad73-9695d2b5f1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b7f7a-f32f-475d-b795-f5ccf2729f77","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Tobb_ezer_terhessegi_tesztet_hivtak_vissza_teves_pozitiv_eredmeny_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 17:56","title":"Több ezer terhességi tesztet hívtak vissza Nagy-Britanniában téves pozitív eredmény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Itt_vannak_a_lottoszamok_Van_oka_orulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5044c59c-1146-4feb-a42c-1399e2fdc980","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Itt_vannak_a_lottoszamok_Van_oka_orulni","timestamp":"2018. október. 06. 19:23","title":"Itt vannak a lottószámok. Van oka örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kezdődött az adok-kapok.","shortLead":"Pénteken kezdődött az adok-kapok.","id":"20181007_Janos_Miert_hazudsz__Facebookon_uzent_a_Jobbik_elnoke_Volner_Janosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83b6f7-670a-4fd4-a88e-53bb760a2f75","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Janos_Miert_hazudsz__Facebookon_uzent_a_Jobbik_elnoke_Volner_Janosnak","timestamp":"2018. október. 07. 11:58","title":"\"János! Miért hazudsz?!\" - Facebookon üzent a Jobbik elnöke Volner Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"kkv","description":"Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc felé vándorló kapacitás, területfoglalás és egyre csillagászatibb összegek: így fest a magyarországi vasúti beruházások világa jelenleg.","shortLead":"Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc felé vándorló kapacitás, területfoglalás és egyre csillagászatibb összegek: így fest...","id":"201831__meszaros_lorinc__kozbeszerzesek__1500_milliard_forint__arccal_avasut_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c76bc47-f7c5-4c02-b5c3-521c5e3d4baf","keywords":null,"link":"/kkv/201831__meszaros_lorinc__kozbeszerzesek__1500_milliard_forint__arccal_avasut_fele","timestamp":"2018. október. 06. 09:30","title":"Gyorsan kaszálna tízmilliárdokat vasútfelújítással? A receptet Mészáros Lőrinctől lesheti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még ha, ilyen is történik valakivel, hogy elfelejt matricát venni, akkor se csináljon ilyet. Főleg, hogy egy órán belül még büntetés nélkül lehet pótolni a matricát. ","shortLead":"Még ha, ilyen is történik valakivel, hogy elfelejt matricát venni, akkor se csináljon ilyet. Főleg, hogy egy órán belül...","id":"20181006_szembe_forgalommal_autopalya_sarvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f58f7b-363f-491e-93b4-17bbb1ebe954","keywords":null,"link":"/cegauto/20181006_szembe_forgalommal_autopalya_sarvar","timestamp":"2018. október. 06. 09:29","title":"Az útdíjkapu miatt inkább visszafordult és szembe ment a forgalommal egy autós Sárvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94e8af6-7e61-4811-b08e-79260c74bbbc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201840_dolomit_novekedhet_azorbanbanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94e8af6-7e61-4811-b08e-79260c74bbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb97ac-815e-4f5b-a5e6-0846b7969763","keywords":null,"link":"/kkv/201840_dolomit_novekedhet_azorbanbanya","timestamp":"2018. október. 06. 08:00","title":"Növekedhet a tulajdonosoknak milliárdokat hozó Orbán-bánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]