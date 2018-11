Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d","c_author":"Muck Tibor","category":"elet","description":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","shortLead":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","id":"201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f522a60d-a627-448e-9b2b-076609160ffa","keywords":null,"link":"/elet/201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","timestamp":"2018. november. 03. 16:15","title":"A helyzet egyre jobb, de még volna pár ötletünk - teszteltük a Nyugat-Dunántúl fürdőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb9d13-6910-49a3-8f1c-2f0839ccb723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisiklott vonat egy villanyoszlopot is kidöntött. ","shortLead":"A kisiklott vonat egy villanyoszlopot is kidöntött. ","id":"20181102_Kisiklott_egy_tehervonat_Kassa_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb9d13-6910-49a3-8f1c-2f0839ccb723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269d7570-9327-452d-8ae7-a74c2bba4eb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Kisiklott_egy_tehervonat_Kassa_kozeleben","timestamp":"2018. november. 02. 11:14","title":"Kisiklott egy tehervonat Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol a Betlehem utca az azonos nevű térbe torkollik, ott nyitott antikváriumot és a szomszédos ház szuterénjében galériát 25 évvel ezelőtt Jan Placák.","shortLead":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol...","id":"20181102_Elnyugodott_hajtokar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff86458d-4950-4697-a8da-adbf419a1950","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Elnyugodott_hajtokar","timestamp":"2018. november. 02. 17:33","title":"Elnyugodott hajtókar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead76c60-a5c8-4494-9315-2e85908ba450","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltűnt egy japán sziget az ázsiai ország észak-keleti partjainál, az Eszambe Hanakita Kodzsima nevű lakatlan szigetet a parti őrség keresi.","shortLead":"Eltűnt egy japán sziget az ázsiai ország észak-keleti partjainál, az Eszambe Hanakita Kodzsima nevű lakatlan szigetet...","id":"20181102_Nyomtalanul_eltunt_egy_japan_sziget_szel_es_jeg_koptathatta_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ead76c60-a5c8-4494-9315-2e85908ba450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d936f81-3474-47e6-8fc1-f36b49bdbf44","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Nyomtalanul_eltunt_egy_japan_sziget_szel_es_jeg_koptathatta_el","timestamp":"2018. november. 02. 15:06","title":"Nyomtalanul eltűnt egy japán sziget, szél és jég koptathatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","shortLead":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","id":"20181102_Szep_lassan_Meszaros_Lorinc_lett_az_orszag_egyik_legnagyobb_munkaadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00297222-3970-4e75-96f2-013369823b31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Szep_lassan_Meszaros_Lorinc_lett_az_orszag_egyik_legnagyobb_munkaadoja","timestamp":"2018. november. 02. 11:30","title":"Szép lassan Mészáros Lőrinc lett az ország egyik legnagyobb munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kétfarkú Kutya Párt a kampánypénzéből igyekszik segíteni, a DK tüntet és bírságot fizet.","shortLead":"A Kétfarkú Kutya Párt a kampánypénzéből igyekszik segíteni, a DK tüntet és bírságot fizet.","id":"20181102_A_Kutyapart_es_a_DK_vitaja_hogyan_segitsunk_a_hajlektalanokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c646bb-07b5-4afa-b832-7ec577d307bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_A_Kutyapart_es_a_DK_vitaja_hogyan_segitsunk_a_hajlektalanokon","timestamp":"2018. november. 02. 21:19","title":"A Kutyapárt és a DK vitája: hogyan segítsünk a hajléktalanokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Swimming World Magazine a nyíltvízi úszók kategóriájában az idén őt tartotta a legjobbnak, nem is véletlenül. ","shortLead":"A Swimming World Magazine a nyíltvízi úszók kategóriájában az idén őt tartotta a legjobbnak, nem is véletlenül. ","id":"20181102_A_21_eves_Rasovszky_Kristof_lett_az_ev_uszoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a74d5b2-830a-4943-bfb2-29389b8a52e9","keywords":null,"link":"/sport/20181102_A_21_eves_Rasovszky_Kristof_lett_az_ev_uszoja","timestamp":"2018. november. 02. 11:59","title":"A 21 éves Rasovszky Kristóf lett az év úszója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd183579-ce24-4962-a7e9-00abb0f093ec","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Miután az egy évtizeddel ezelőtt kezdődött világgazdasági válság elmúlta után a 2010-es évek elején látványosan bővültek az első osztályok, a légitársaságok most inkább a business osztályra összpontosítanak.","shortLead":"Miután az egy évtizeddel ezelőtt kezdődött világgazdasági válság elmúlta után a 2010-es évek elején látványosan...","id":"201839__luxus_azegben__valtozo_elrendezes__helyszuke__osztalytalalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd183579-ce24-4962-a7e9-00abb0f093ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63c1e0e-4aaa-44d7-aca3-8db3394926a9","keywords":null,"link":"/kkv/201839__luxus_azegben__valtozo_elrendezes__helyszuke__osztalytalalkozok","timestamp":"2018. november. 03. 09:00","title":"Trendforduló a légi közlekedésben: változik az ülésrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]