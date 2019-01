Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc191641-bc3f-4e0a-9d3b-3c0c0f2d220c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több vállalat dönt úgy, kihagyja az Apple-t és a Google-t bevételei lefölözéséből. A Netflix a legújabb cég, amelyik hasonlóképpen gondolkozik.","shortLead":"Egyre több vállalat dönt úgy, kihagyja az Apple-t és a Google-t bevételei lefölözéséből. A Netflix a legújabb cég...","id":"20190102_netflix_apple_app_store_iap_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc191641-bc3f-4e0a-9d3b-3c0c0f2d220c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c775d-26f6-4c02-a5f0-75099c26cc9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_netflix_apple_app_store_iap_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2019. január. 02. 13:03","title":"Besokallt a Netflix: nem akar többé adózni az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9b5bd-3d4e-4d53-b25a-eb7d654075b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő és pártfőtitkár felszólította Tajvan polgárait: fogadják el, hogy a szigetet előbb-utóbb egyesíteni fogják Kínával, s Peking kész akár katonai erőt is használni. Kína mindig is sajátjának tartotta a szigetet, amely 1949 óta létezik de facto független államként: ekkor menekültek Tajvanra a győztes kommunisták elől Csang Kaj-sek és katonái.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő és pártfőtitkár felszólította Tajvan polgárait: fogadják el, hogy a szigetet előbb-utóbb...","id":"20190102_Tajvant_mindenkeppen_egyesiteni_fogjak_Kinaval__uzeni_Peking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc9b5bd-3d4e-4d53-b25a-eb7d654075b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1717c3-1513-425b-bdeb-f8c4d369e50e","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Tajvant_mindenkeppen_egyesiteni_fogjak_Kinaval__uzeni_Peking","timestamp":"2019. január. 02. 13:58","title":"Tajvant mindenképpen egyesíteni fogják Kínával - üzeni Peking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","shortLead":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","id":"20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f89e3-3bc8-4f6b-8c3b-9ccae36b2e18","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","timestamp":"2018. december. 31. 21:54","title":"Macron: A 2018-as népharag arról tanúskodott, hogy nem adtuk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","shortLead":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","id":"20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a42aae-241b-407e-aa11-ba4afd729df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"Hatalmasat bukott Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f08128-4b42-4617-bfec-4303bc69cf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától általánosan 20 százalékkal emelkedik a népegészségügyi termékadó az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok esetében, emellett az adóköteles italok körébe tartoznak újévtől a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is.","shortLead":"Mától általánosan 20 százalékkal emelkedik a népegészségügyi termékadó az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok...","id":"20190101_Dragabb_lesz_a_chips_a_szorp_adokoteles_a_palinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f08128-4b42-4617-bfec-4303bc69cf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b0066-6c73-4c2f-9841-6732773e47fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Dragabb_lesz_a_chips_a_szorp_adokoteles_a_palinka","timestamp":"2019. január. 01. 09:55","title":"Drágább lesz a chips, a szörp, adóköteles a pálinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is...","id":"20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b07b32-e6d6-4211-8caa-4970419fa4e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","timestamp":"2019. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimerek lehetnek azok a Suzuki Swiftek, amiket itthon is gyártottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb áldozat.","shortLead":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb...","id":"20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfe2164-0b0a-4f70-a051-be96ede52910","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","timestamp":"2019. január. 02. 08:07","title":"Másfél órával a beiktatása után lelőttek egy polgármestert Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt autóversenyző csütörtökön lesz 50 éves. ","shortLead":"A volt autóversenyző csütörtökön lesz 50 éves. ","id":"20190102_Hivatalos_applikacioval_unneplik_Michael_Schumacher_50_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a292bf9-f0c4-4e99-8395-a87fb0c8675e","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Hivatalos_applikacioval_unneplik_Michael_Schumacher_50_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 02. 08:59","title":"Hivatalos applikációval ünneplik Michael Schumacher 50. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]