Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.

Korábban többször is írtunk a Csányi Sándor vezette OTP magángépéről, és arról is, hogy a gép elég sokszor tűnik fel azokon a helyszíneken Európa-szerte, ahol éppen Orbán Viktornak is dolga van. A HA-LKN lajtsromjelű, Dassault Falcon 900EX típusú business jetet többször is bérbe vette a miniszterelnök, de korábban utazott vele kormányfőként Gyurcsány Ferenc is – írja az Átlátszó.

A lap szerint 2017-ben aztán az OTP tulajdonában lévő Air-Invest Kft. eladta a HA-LKN lajstromjelű magánrepülőt, és vett helyette egy újabbat és jobbat. Az új Csányi-féle gép lajstromjele HA-LKZ, és szintén a francia Dassault-gyár terméke, csak későbbi széria: Falcon 900LX a típusa, fedélzetén kialakítástól függően 12-14 fő utazhat luxuskörülmények között.

Az Átlátszó szerint a magángép 2017 decembere óta útjai során kormánygépként azonosítja magát: a légitársaság rubrikában a gép azt adta meg, hogy „Magyarország kormánya”, miközben ide a repülőgép üzemeltetőjét szokták írni. A gépet tavaly december 14-én regisztrálták Magyarországot, azóta a lap szerint legalább 12 alkalommal éppen akkor, éppen oda repült, ahol aztán Orbán Viktor feltűnt.

Az Átlátszó kigyűjtötte a gép összes archív repülési útvonalát, ezekből kiderül, hogy a HA-LKZ akkor is kormánygépként azonosítja magát, amikor Orbán Viktor miniszterelnök valamelyik hivatalos látogatásának helyszínére megy, és akkor is, amikor valamilyen focimeccsel szinkronban repül.

Miután Orbán a Vidi-meccses, magángépes utazása után azt mondta, Garancsi Istvántól kapta az utat, 30 éve így jár ezekre a meccsekre, és így jár majd a jövőben is, a DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a miniszterelnök ellen. Mondván, a több millió forintos repülések nagy értékű ajándékok, a vagyonnyilatkozatban pedig nem szerepelnek. A mentelmi bizottság szerint azonban „nem tekinthető ajándéknak egy olyan sportrendezvényre szóló út, amelyen magyarok vagy Magyarország is részt vesz”.

Ehhez képest az Átlátszó szerint van itt az utak között vb-meccsnézés is, ahol sajnos a magyarországi részvételt nehezen lehetne kimutatni, ha csak az nem az, hogy ott a magyar miniszterelnök a meccsen. Ha ezek az utak hivatalosak, tehát a kormány bérli a gépet az Air Investtől, akkor több millió forint közpénzt költenek rájuk teljes titokban. Ha viszont Orbán ajándékba kapta ezeket a repülőutakat, akkor ismét felmerül a vagyonnyilatkozatban való szerepeltetésük kérdése.