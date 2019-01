Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"És emellett igen: ez a remény éve volt. Meg a fiataloké.","shortLead":"És emellett igen: ez a remény éve volt. Meg a fiataloké.","id":"20181231_Nagy_Ivan_Zsolt_Az_ev_amikor_Orban_Viktor_elveszitette_helyet_a_tortenelemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f52beb-da8c-4917-8213-2607c9cd27aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Nagy_Ivan_Zsolt_Az_ev_amikor_Orban_Viktor_elveszitette_helyet_a_tortenelemben","timestamp":"2018. december. 31. 11:20","title":"Nagy Iván Zsolt: Az év, amikor Orbán Viktor elbukta a történelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","shortLead":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","id":"20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77ba78-7a92-42f9-9603-482576872732","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","timestamp":"2018. december. 31. 10:29","title":"Nem éppen követendő, de látványos feldriftelni az autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","shortLead":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","id":"20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4fddfa-98ac-435b-a2ee-9bbce0c32f88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","timestamp":"2019. január. 02. 08:42","title":"Egy elgázolt nőé az M3-ason talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb áldozat.","shortLead":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb...","id":"20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfe2164-0b0a-4f70-a051-be96ede52910","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","timestamp":"2019. január. 02. 08:07","title":"Másfél órával a beiktatása után lelőttek egy polgármestert Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b18531a-ada5-44c8-914c-b1698080c780","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Száműznék a magyar diákokban „kisebbrendűségi érzést” keltő részeket a történelemoktatásból a kormánypárt politikusai.","shortLead":"Száműznék a magyar diákokban „kisebbrendűségi érzést” keltő részeket a történelemoktatásból a kormánypárt politikusai.","id":"201851__tortenelemtanitas__fidesz_modi__hazafias_neveles__minden_maskent_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b18531a-ada5-44c8-914c-b1698080c780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a200e420-1de3-4997-b7fb-3ba132d39ca6","keywords":null,"link":"/itthon/201851__tortenelemtanitas__fidesz_modi__hazafias_neveles__minden_maskent_volt","timestamp":"2019. január. 01. 17:30","title":"Minden másként volt? - jön a Fidesz-magyar történelemóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0680bb2-d750-4b6b-a9b9-529a31f826ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az előző évekhez képest kevesebben kötöttek ki alkoholmérgezés miatt kórházban.","shortLead":"Az előző évekhez képest kevesebben kötöttek ki alkoholmérgezés miatt kórházban.","id":"20190101_Budapesten_49_ember_kotott_ki_a_detoxban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0680bb2-d750-4b6b-a9b9-529a31f826ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44deb6b4-24c8-4e0a-994f-a60541f2978c","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Budapesten_49_ember_kotott_ki_a_detoxban","timestamp":"2019. január. 01. 10:24","title":"Budapesten 49 ember kötött ki a detoxban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A második generációs Swiftek korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is...","id":"20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a74f1b5-89ab-467b-ab13-9489f59ebf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b07b32-e6d6-4211-8caa-4970419fa4e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_hihetetlen_iden_mar_oldtimerek_lehetnek_azok_a_suzuki_swiftek_amiket_itthon_is_gyartottak","timestamp":"2019. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimerek lehetnek azok a Suzuki Swiftek, amiket itthon is gyártottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor észrevétlenül tudósították a hvg.hu olvasóit az eseményekről, máskor nagyobb anyagokban számoltak be fontos történetekről. Megkértük őket, hogy az utóbbiak közül válogassák össze a kedvenceiket, vagy azokat, amelyeket fontosnak tartanak. ","shortLead":"Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor...","id":"20181231_video_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f366a589-c312-4135-a4b7-433081aa6cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_video_2018","timestamp":"2018. december. 31. 20:00","title":"Tíz kedvenc videónk 2018-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]