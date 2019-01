Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","shortLead":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","id":"20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7ee3-75ea-42b5-967f-19079dbe909f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2018. december. 31. 16:10","title":"Berúgta az ajtót, majd késsel támadt egy nőre egy ukrán férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de038d72-0a28-40f4-b2fb-055f85b45cad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Már bizonyíték is van rá.","shortLead":"Már bizonyíték is van rá.","id":"20190101_Mennyi_akaratereje_van_Csak_jol_jar_vele_ha_hisz_onmagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de038d72-0a28-40f4-b2fb-055f85b45cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80e7c3a-8441-40cc-9d5a-4fa9af2ad5cc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190101_Mennyi_akaratereje_van_Csak_jol_jar_vele_ha_hisz_onmagaban","timestamp":"2019. január. 01. 12:15","title":"Mennyi akaratereje van? Csak jól jár vele, ha hisz önmagában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","shortLead":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","id":"20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a42aae-241b-407e-aa11-ba4afd729df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"Hatalmasat bukott Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","shortLead":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","id":"20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eb0e1-5776-4b7d-95a4-ef270ad79c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","timestamp":"2019. január. 01. 14:47","title":"A titokban vett Falconnal repült Orbán Brazíliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced5f9ba-380f-47fb-b882-59b4da15bddc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eseményen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is","shortLead":"Az eseményen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is","id":"20190101_Soha_nem_latott_ovintezkedesekkel_keszulnek_a_brazil_elnok_beiktatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced5f9ba-380f-47fb-b882-59b4da15bddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3b121-a18a-4160-804a-316ceb9d95ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Soha_nem_latott_ovintezkedesekkel_keszulnek_a_brazil_elnok_beiktatasara","timestamp":"2019. január. 01. 15:42","title":"Soha nem látott óvintézkedésekkel készülnek a brazil elnök beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ön a kilencben, vagy az egyben lesz?","shortLead":"Ön a kilencben, vagy az egyben lesz?","id":"20181231_Vigyazzon_mit_fogad_meg_tizbol_kilenc_ember_nem_tartja_be_ujevi_elhatarozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff280c3-fd5a-439b-a749-5e96cc3c84ec","keywords":null,"link":"/elet/20181231_Vigyazzon_mit_fogad_meg_tizbol_kilenc_ember_nem_tartja_be_ujevi_elhatarozasat","timestamp":"2018. december. 31. 14:14","title":"Vigyázzon, mit fogad meg, tízből kilenc ember nem tartja be újévi elhatározását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2036cf-9211-4ef8-b728-f400eced5dcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Noha az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker még pár napja azt mondta, Románia nem alkalmas erre a tisztségre.","shortLead":"Noha az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker még pár napja azt mondta, Románia nem alkalmas erre a tisztségre.","id":"20181231_Januar_1jetol_Romania_az_Europai_Unio_soros_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e2036cf-9211-4ef8-b728-f400eced5dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9525aa9b-b712-4318-aec3-bd0565b817af","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Januar_1jetol_Romania_az_Europai_Unio_soros_elnoke","timestamp":"2018. december. 31. 12:22","title":"Január 1-jétől Románia az Európai Unió soros elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombaton történt földrengés, illetve a szigeten tomboló vihar miatt további 17 embert eltűntként tartanak számon.","shortLead":"A szombaton történt földrengés, illetve a szigeten tomboló vihar miatt további 17 embert eltűntként tartanak számon.","id":"20181231_Legalabb_68an_meghaltak_a_Fulopszigeteki_aradasok_es_foldcsuszamlasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6cae78-be99-4195-9651-72a9fdc665eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Legalabb_68an_meghaltak_a_Fulopszigeteki_aradasok_es_foldcsuszamlasok_miatt","timestamp":"2018. december. 31. 09:15","title":"Legalább 68-an meghaltak a Fülöp-szigeteki áradások és földcsuszamlások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]