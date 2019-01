Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df8efc68-42d2-40a7-a377-56f6c4f6d491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta őket a januári hideg sem.","shortLead":"Nem zavarta őket a januári hideg sem.","id":"20190101_Batrak_vagy_orultek_Ujevi_furdozes_Nagymarosnal_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df8efc68-42d2-40a7-a377-56f6c4f6d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d503b79a-f72b-44bf-823b-a868b598a611","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Batrak_vagy_orultek_Ujevi_furdozes_Nagymarosnal_is","timestamp":"2019. január. 01. 16:07","title":"Bátrak vagy őrültek? Újévi fürdőzés Nagymarosnál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A firenzei képtár német igazgatója szokatlan lépésre szánta el magát az évtizedek óta tartó vitában.","shortLead":"A firenzei képtár német igazgatója szokatlan lépésre szánta el magát az évtizedek óta tartó vitában.","id":"20190101_Elrabolt_kepet_kovetel_vissza_Nemetorszagtol_az_Uffizi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005adf0-1507-4ebe-9860-93513702ba55","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Elrabolt_kepet_kovetel_vissza_Nemetorszagtol_az_Uffizi","timestamp":"2019. január. 01. 21:25","title":"Elrabolt képet követel vissza Németországtól az Uffizi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","shortLead":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","id":"20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0dc15-c08a-45c6-bfab-12265affb47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","timestamp":"2019. január. 02. 17:10","title":"Egy csapatnyi 25 éves, vadonatúj, forgalomba sem hozott BMW-t találtak egy bolgár garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út rögös lesz, Orbán Viktor mindenesetre igyekszik az eddigieknél is szélesebbé tenni legalább saját maga és köre számára. Vajon meddig juthatunk 2019-ben?","shortLead":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út...","id":"20190102_magyar_gazdasag_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e6ec1-b229-4247-bd22-bb24fbb1f789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_magyar_gazdasag_2019","timestamp":"2019. január. 02. 11:00","title":"2019: idén se lesz Ausztria Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"A mostanra kialakult feltételekkel csak színjáték lesz az európai, az önkormányzati és a parlamenti választás is. Vélemény.","shortLead":"A mostanra kialakult feltételekkel csak színjáték lesz az európai, az önkormányzati és a parlamenti választás is...","id":"20190103_hadhazy_szinjatek_tiltakozas_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0a1253-07bd-4d38-b543-bc9e8f816d8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_hadhazy_szinjatek_tiltakozas_ellenzek","timestamp":"2019. január. 03. 13:23","title":"Hadházy Ákos: Színjáték?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","shortLead":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","id":"20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0888918-aa5f-4557-8f3b-517427ad9d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 02. 15:20","title":"Több tucat idősotthont és szeretetotthont fosztott ki egy szlovák bűnbanda Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","id":"20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c801169-d33b-40d2-99ad-eb45d4643d12","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","timestamp":"2019. január. 02. 20:41","title":"Trump megint levelet kapott Kim Dzsong Untól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ebe413-5b6d-45d2-bab6-cbbc5b2c5b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy jól indult az év.","shortLead":"Erre tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy jól indult az év.","id":"20190102_mclaren_senna_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ebe413-5b6d-45d2-bab6-cbbc5b2c5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc3f9d5-2ae3-4215-88c1-0b64c94f757a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_mclaren_senna_tuz","timestamp":"2019. január. 02. 12:23","title":"Egyik első útján leégett a karácsonyi ajándék több száz milliós McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]