[{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultúrtao eltörlése után így kaparnak a támogatásért.","shortLead":"A kultúrtao eltörlése után így kaparnak a támogatásért.","id":"20190103_atrium_kaparos_sorsjegy_kulturtao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512e0cc7-92b7-4a90-9030-ad5f6033dbb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_atrium_kaparos_sorsjegy_kulturtao","timestamp":"2019. január. 03. 14:08","title":"Kaparós sorsjegyekkel próbál túlélni az Átrium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af7ceec-d181-4a28-a57b-d7f785718487","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás formatervezési műhely is ráhajt az elektromos autókra.","shortLead":"A legendás formatervezési műhely is ráhajt az elektromos autókra.","id":"20190102_bertone_elektromos_auto_BBS_GT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af7ceec-d181-4a28-a57b-d7f785718487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a909a27-8117-4a53-907c-678044d08fec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bertone_elektromos_auto_BBS_GT","timestamp":"2019. január. 02. 16:26","title":"350-es tempót ígér a Bertone elektromos hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","shortLead":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","id":"20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b188dd-b69e-4953-a70c-71b3715d72d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","timestamp":"2019. január. 03. 17:28","title":"Egy finn légitársaság lett a világ legbiztonságosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gallup kutatása szerint nálunk mondták a világon majdnem a legtöbben azt, hogy komoly problémákra, konfliktusra számítanak az évben.","shortLead":"A Gallup kutatása szerint nálunk mondták a világon majdnem a legtöbben azt, hogy komoly problémákra, konfliktusra...","id":"20190103_Felmeres_konfliktusokkal_teli_evet_varnak_a_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8a1431-7a30-4c77-8df3-4d4a6d0649e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Felmeres_konfliktusokkal_teli_evet_varnak_a_magyaroknak","timestamp":"2019. január. 03. 11:00","title":"Felmérés: konfliktusokkal teli évet várnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","shortLead":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","id":"20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62f751f-0a84-4f2d-bdcb-534a4961df81","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","timestamp":"2019. január. 02. 05:20","title":"Erős hidegfront vonul át, havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tengerparti területekről viszik el az embereket az ország déli részén, mert érkezik a Pabuk nevű trópusi vihar.","shortLead":"A tengerparti területekről viszik el az embereket az ország déli részén, mert érkezik a Pabuk nevű trópusi vihar.","id":"20190103_thaifold_evakuacio_tropusi_vihar_pabuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ed1536-bd42-4a58-9364-09c92532516e","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_thaifold_evakuacio_tropusi_vihar_pabuk","timestamp":"2019. január. 03. 10:59","title":"Tízezreket menekítenek ki egy vihar elől Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","shortLead":"Az osztrák oldalon minden rendben, de az átkelő magyarországi szakaszán vagy működik a közvilágítás, vagy nem.","id":"20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=500b1611-a0af-42ad-a524-b5a86d975744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da6250-37b5-4049-917f-abf20f8ccd63","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Nincs_kozvilagitas_sotetben_szlalomoznak_az_autosok_a_bucsui_hataratkelonel","timestamp":"2019. január. 02. 20:12","title":"Nincs közvilágítás, sötétben szlalomoznak az autósok a bucsui határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","shortLead":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","id":"20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fbc697-9067-4a2b-b117-23941ee809fd","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","timestamp":"2019. január. 01. 19:45","title":"Serena Williams és Roger Federer csapott össze az újév teniszmeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]