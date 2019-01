Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","id":"20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c801169-d33b-40d2-99ad-eb45d4643d12","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","timestamp":"2019. január. 02. 20:41","title":"Trump megint levelet kapott Kim Dzsong Untól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","shortLead":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","id":"20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0888918-aa5f-4557-8f3b-517427ad9d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 02. 15:20","title":"Több tucat idősotthont és szeretetotthont fosztott ki egy szlovák bűnbanda Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyugdíj mellett dolgozók számának megduplázódásától várja Tállai András, hogy enyhüljön a munkaerőhiány.","shortLead":"A nyugdíj mellett dolgozók számának megduplázódásától várja Tállai András, hogy enyhüljön a munkaerőhiány.","id":"20190103_Tallai_onkent_es_szivesen_mennenek_vissza_a_nyugdijasok_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5d49b9-fca5-4c91-9154-010cf4a9c904","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Tallai_onkent_es_szivesen_mennenek_vissza_a_nyugdijasok_dolgozni","timestamp":"2019. január. 03. 09:40","title":"Tállai: önként és szívesen mennének vissza a nyugdíjasok dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c385f7-f2b2-41f9-96ed-5b95df6f2abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eldurvult egy kaliforniai sofőr szilvesztere, de legalább a rendőrök rajta mutathatták meg a világnak, miért nem jó ötlet részegen vezetni.","shortLead":"Eldurvult egy kaliforniai sofőr szilvesztere, de legalább a rendőrök rajta mutathatták meg a világnak, miért nem jó...","id":"20190102_Hiaba_menekult_a_reszeg_autos_a_rendorok_elol_beragadt_a_laba_a_kormanyba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c385f7-f2b2-41f9-96ed-5b95df6f2abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55511ab0-63bb-47da-9904-9d1c2074d236","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Hiaba_menekult_a_reszeg_autos_a_rendorok_elol_beragadt_a_laba_a_kormanyba","timestamp":"2019. január. 02. 11:01","title":"Hiába menekült a részeg autós a rendőrök elől, beragadt a lába a kormányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar miniszterelnök személye azóta szimbólummá vált a nemzetközi politikában is. Ám sem a NATO-ban, sem az EU-ban nem nézik jó szemmel Orbán különutasságát, ez az ország marginalizálódásához vezet. Krekó Péterrel, a Political Capital ügyvezető igazgatójával elemeztük várható jövőjét a nemzetközi politikában.","shortLead":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar...","id":"20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d56de-627e-482e-8c03-9ad08ee4ada4","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. január. 02. 06:30","title":"Krekó Péter: Orbán európai szimbólummá vált, és ezt fenyegetésre használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce30a1a-dec5-409f-9578-18f4a95c657c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orosz kutatók szerint a 122 évesen elhunyt francia nő valójában annak lánya volt. ","shortLead":"Orosz kutatók szerint a 122 évesen elhunyt francia nő valójában annak lánya volt. ","id":"20190103_Csalassal_lett_rekorder_a_vilag_legidosebben_122_evesen_elhunyt_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce30a1a-dec5-409f-9578-18f4a95c657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff5458-fec7-4db3-be6c-36764cd97221","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Csalassal_lett_rekorder_a_vilag_legidosebben_122_evesen_elhunyt_embere","timestamp":"2019. január. 03. 15:15","title":"Csalással lett rekorder a világ legidősebben, 122 évesen elhunyt embere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f0009c-13fd-422f-82e1-9944808284ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan nézhetnek ki a VW Golf cseh riválisának különböző változatai.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan nézhetnek ki a VW Golf cseh riválisának különböző változatai.","id":"20190103_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_tetszetos_uj_skodak_scala_vw_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f0009c-13fd-422f-82e1-9944808284ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59432b7-9872-4975-9e3e-97f18a6e1349","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_tetszetos_uj_skodak_scala_vw_golf","timestamp":"2019. január. 03. 06:41","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt tetszetős új Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette életét. 2017 biztonságosabb év volt. ","shortLead":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette...","id":"20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53a18f-a3fd-4ae0-917f-e5ae3ff3958d","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","timestamp":"2019. január. 02. 06:57","title":"Jobb éve is volt már a légi közlekedésnek, mint 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]