Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","shortLead":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","id":"20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b188dd-b69e-4953-a70c-71b3715d72d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","timestamp":"2019. január. 03. 17:28","title":"Egy finn légitársaság lett a világ legbiztonságosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"enesacegem","description":"Sokan nem tudnak, mások egyenesen utálnak ügyeket intézni. Közülük kerülnek ki azok, akik kifizetnek inkább több tízezer forintot, hogy mások álljanak helyettük sorban. Akkor is, ha otthonról meg tudnák oldani az összes teendőjüket.","shortLead":"Sokan nem tudnak, mások egyenesen utálnak ügyeket intézni. Közülük kerülnek ki azok, akik kifizetnek inkább több...","id":"20190103_burokracia_ugyintezes_szuletes_papirok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f5044-f1c4-46a0-977f-240f7490babb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190103_burokracia_ugyintezes_szuletes_papirok","timestamp":"2019. január. 03. 20:00","title":"Így keresnek tízezreket bérügyintézők a bölcsőtől a koporsóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország lator állam lesz Európa közepén? Ezt a kérdést teszi fel egy író a Washington Postban.","shortLead":"Magyarország lator állam lesz Európa közepén? Ezt a kérdést teszi fel egy író a Washington Postban.","id":"20190104_Washington_Post_Orban_szorgosan_dolgozik_az_egypartrendszeren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307f1080-1dce-481d-9d86-faf08a78610a","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Washington_Post_Orban_szorgosan_dolgozik_az_egypartrendszeren","timestamp":"2019. január. 04. 10:36","title":"Washington Post: Orbán szorgosan dolgozik az egypártrendszeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8532ffa0-a9ca-4121-acde-8a00894dacfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha töltött káposztáját keresi, az Akácfa utcai ügyfélszolgálatra kell fáradnia.","shortLead":"Ha töltött káposztáját keresi, az Akácfa utcai ügyfélszolgálatra kell fáradnia.","id":"20190104_TVt_WCuloket_toltott_kaposztat_postagalambot_is_hagytak_a_BKVjaratokon_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8532ffa0-a9ca-4121-acde-8a00894dacfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6ab959-d0ed-4170-9969-77fe236edc58","keywords":null,"link":"/elet/20190104_TVt_WCuloket_toltott_kaposztat_postagalambot_is_hagytak_a_BKVjaratokon_tavaly","timestamp":"2019. január. 04. 18:47","title":"TV-t, WC-ülőkét, töltött káposztát, postagalambot is hagytak a BKV-járatokon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PIMCO-nak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektje van, 4 milliárdos állami támogatást és érvényes környezethasználati engedélyt is kapott.","shortLead":"A PIMCO-nak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektje van, 4 milliárdos állami támogatást és érvényes...","id":"20190104_Ujabb_ceget_vettek_Meszaros_Lorinc_nem_is_akarmilyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269f095c-535c-488d-984f-8eff00ce5e33","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Ujabb_ceget_vettek_Meszaros_Lorinc_nem_is_akarmilyet","timestamp":"2019. január. 04. 07:08","title":"Újabb céget vett Mészáros Lőrinc, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott utoljára nyilvánosan. A román lapok részben erre alapozzák feltételezésüket.","shortLead":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott...","id":"20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338653e-4d78-48a2-ac76-0280c95a4586","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","timestamp":"2019. január. 04. 15:43","title":"A román sajtó szerint Budapesten lehet a körözött volt RMDSZ-szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést rögzíthessenek – mondja a rendőrség közlekedésrendészeti főosztályvezetője a tavaly bevezetett civil autós traffipaxok használatával kapcsolatban. ","shortLead":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést...","id":"20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31c176-5cec-43a4-95a9-1f41364a9e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","timestamp":"2019. január. 03. 09:18","title":"Bejött a civilautós traffipax a rendőrségnek, a facebookos kritikákkal pedig nem harcolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]