[{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1988 óta létrehozott félszáz emlékhely egy ideje fogyatkozásnak indult.



","shortLead":"Az 1988 óta létrehozott félszáz emlékhely egy ideje fogyatkozásnak indult.



","id":"20190104_Nem_a_pesti_Nagy_Imre_szobor_volt_az_egyetlen_amit_eltavolitottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e805fe0-369b-4a7b-84b3-7f3afa926215","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Nem_a_pesti_Nagy_Imre_szobor_volt_az_egyetlen_amit_eltavolitottak","timestamp":"2019. január. 04. 11:04","title":"Nem a pesti Nagy Imre-szobor volt az egyetlen, amit eltávolítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","id":"20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a352f1-971c-4283-96af-4dd1baccee4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 04. 18:43","title":"Hazaengedték az M3-ason gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi vezetője persze nem tudományos körökből választotta ki az MI első emberét, Horváth-Lugossy Gábor József a KSH-tól jön.","shortLead":"Az Emmi vezetője persze nem tudományos körökből választotta ki az MI első emberét, Horváth-Lugossy Gábor József...","id":"20190104_Megvan_a_penz_es_az_ember_is_letrejohet_Kasler_Magyarsagkutato_Intezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e14b1b-cc76-4e0a-b820-ab3502ca6027","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Megvan_a_penz_es_az_ember_is_letrejohet_Kasler_Magyarsagkutato_Intezete","timestamp":"2019. január. 04. 09:03","title":"Megvan a pénz és az ember is, létrejött Kásler Magyarságkutató Intézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","shortLead":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","id":"20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5441f648-6114-43b0-853c-1c6b8c6a8bf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","timestamp":"2019. január. 04. 07:21","title":"Elkezdték kézbesíteni Orbán pénzkérős leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a tévéműsoroknál és mozifilmeknél a „tizennyolcas karika”, úgy a videojátékoknál is létezik korhatár-besorolás. Nagyjából ugyanannyian is veszik komolyan. Pedig érdemes lenne.","shortLead":"Ahogy a tévéműsoroknál és mozifilmeknél a „tizennyolcas karika”, úgy a videojátékoknál is létezik korhatár-besorolás...","id":"20190104_videojatek_korhatar_besorolas_pegi_vajda_zsuzsanna_klara_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20820e09-c0ea-4310-be04-66693f28886a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_videojatek_korhatar_besorolas_pegi_vajda_zsuzsanna_klara_pszichologus","timestamp":"2019. január. 04. 11:03","title":"\"A szülők többségének fogalma sincs arról, mi kerül gyermeke elé a képernyőn\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4555dc83-bdeb-4630-ac45-12f744d04a0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ír igazságügyi miniszter szerint a lelki terror is ugyanolyan káros, mint a fizikai bántalmazás.","shortLead":"Az ír igazságügyi miniszter szerint a lelki terror is ugyanolyan káros, mint a fizikai bántalmazás.","id":"20190103_Mostantol_a_lelki_terror_is_buncselekmenynek_szamit_Irorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4555dc83-bdeb-4630-ac45-12f744d04a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af77544d-d0fe-42e7-b045-628814e6ec0f","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Mostantol_a_lelki_terror_is_buncselekmenynek_szamit_Irorszagban","timestamp":"2019. január. 03. 21:51","title":"Mostantól a lelki terror is bűncselekménynek számít Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27870a76-e859-4a68-aa23-d50b1295af41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hibás vagy rosszul megtervezett USB-C kábelek miatt rengeteg eszköz lehet veszélyben, azok ugyanis képesek teljesen tönkretenni az azzal együtt használt eszközöket. Egy új kezdeményezés viszont segíthet ezen.","shortLead":"A hibás vagy rosszul megtervezett USB-C kábelek miatt rengeteg eszköz lehet veszélyben, azok ugyanis képesek teljesen...","id":"20190104_usb_c_toltokabel_adatatvitel_protokoll_usb_implementes_forum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27870a76-e859-4a68-aa23-d50b1295af41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abe0309-4e39-4259-a983-f6edd771b304","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_usb_c_toltokabel_adatatvitel_protokoll_usb_implementes_forum","timestamp":"2019. január. 04. 09:03","title":"Ha ez bejön, többé nem kell aggódni a rossz USB-C-s töltők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport egykori vezetőjét. ","shortLead":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport...","id":"20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc2649-2eef-4fb9-9b0d-7f0ae5f04066","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","timestamp":"2019. január. 05. 08:50","title":"Pénzmosás miatt is vádat emelnek Tarsoly Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]