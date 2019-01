Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/itthon/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 05. 10:00","title":"Tizenkét dühös hónap: öveket bekapcsolni, elindult 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyértelműség hiányában nem hitelesítette a rendkívüli munka elrendeléséről és a munkaidőkeret legfeljebb 12 hónapos tartamáról szóló népszavazási kezdeményezéseket pénteken a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Egyértelműség hiányában nem hitelesítette a rendkívüli munka elrendeléséről és a munkaidőkeret legfeljebb 12 hónapos...","id":"20190104_nepszavazas_tulmunka_munkaidokeret_nvb_hitelesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea85dfa-ca21-43ba-b795-92fe60a9ced5","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_nepszavazas_tulmunka_munkaidokeret_nvb_hitelesites","timestamp":"2019. január. 04. 18:15","title":"Nem lehet népszavazás a túlmunkáról és a munkaidőkeretről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai, vállalatirányítási és adatszolgáltatási hiányosságokat talált az MNB vizsgálata, de a bank megbízható működését ezek a hibák nem veszélyeztették.","shortLead":"Informatikai, vállalatirányítási és adatszolgáltatási hiányosságokat talált az MNB vizsgálata, de a bank megbízható...","id":"20190104_16_millio_forintra_buntettek_a_Sopron_Bankot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a33e2a1-776d-4ef8-902f-6ac9612fbe69","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_16_millio_forintra_buntettek_a_Sopron_Bankot","timestamp":"2019. január. 04. 10:45","title":"16 millió forintra büntették a Sopron Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91a0499-5d94-49d2-986c-2c3a910b103d","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A stressz alapjában természetes állapot, az élet velejárója. Ugyanakkor jelentősen igénybe veszi a szervezetet, és ha állandósul, akár meg is betegítheti azt. Ezért fontos felismerni, hogy mikortól káros, és melyek a túlzott stressz jelei. ","shortLead":"A stressz alapjában természetes állapot, az élet velejárója. Ugyanakkor jelentősen igénybe veszi a szervezetet, és ha...","id":"remotivextra_20170207_Vegye_eszre_ha_baj_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c91a0499-5d94-49d2-986c-2c3a910b103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9914136c-668a-4fda-b23f-e1754d84fb14","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20170207_Vegye_eszre_ha_baj_van","timestamp":"2019. január. 04. 12:35","title":"Kíváncsi, hogy milyen a stressz-szintje? Töltse ki tesztünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. ","shortLead":"Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. ","id":"20190105_Februarban_ertekel_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf9f4e0-fb1a-4f2d-a426-3cee7cbb43a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Februarban_ertekel_Orban","timestamp":"2019. január. 05. 09:55","title":"Februárban értékel Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között épül új autópálya.","shortLead":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között...","id":"20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a2bba-7fd2-4ee6-ad9c-05a12569c8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","timestamp":"2019. január. 06. 09:54","title":"Megvan, kik nyerhetnek azzal, hogy nem épül meg az M0-ás nyugati része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport egykori vezetőjét. ","shortLead":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport...","id":"20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc2649-2eef-4fb9-9b0d-7f0ae5f04066","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","timestamp":"2019. január. 05. 08:50","title":"Pénzmosás miatt is vádat emelnek Tarsoly Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","shortLead":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","id":"20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee86717-7724-42a4-83c4-fae0372de6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","timestamp":"2019. január. 04. 17:29","title":"Eurostat: Magyarországon a legkevesebb a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]