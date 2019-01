Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9413e946-34f5-4cb1-a256-9940fae68ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év egyik izgalmas technológiai eseményét a Samsung se hagyja ki, három új monitort is visz magával Las Vegasba. Köztük egy olyat, amely a kis munkafelülettel rendelkezők számára lehet ideális társ.","shortLead":"Az év egyik izgalmas technológiai eseményét a Samsung se hagyja ki, három új monitort is visz magával Las Vegasba...","id":"20190106_samsung_space_monitor_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9413e946-34f5-4cb1-a256-9940fae68ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1d46c-4093-44d5-a431-9dc8f25c2d9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190106_samsung_space_monitor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 00:03","title":"Kevés a hely az asztalán? Akkor nézze meg a Samsung új monitorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","shortLead":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","id":"20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a6ca4-5ac6-413c-8e67-e55bffd48801","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","timestamp":"2019. január. 06. 14:20","title":"Szeptember óta 59-en fagytak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között épül új autópálya.","shortLead":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között...","id":"20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a2bba-7fd2-4ee6-ad9c-05a12569c8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","timestamp":"2019. január. 06. 09:54","title":"Megvan, kik nyerhetnek azzal, hogy nem épül meg az M0-ás nyugati része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d445ee-8ee4-4adb-bd74-56c6eb6a814d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nyolcéves gyereket és egy szociális munkást kérdeztek ki a közelmúltban a brit terrorellenes szolgálatok tisztjei egy kelet-londoni iskolában. Míg a tisztek vallási fanatizmusról beszélnek, a szülők tiltakoznak.","shortLead":"Egy nyolcéves gyereket és egy szociális munkást kérdeztek ki a közelmúltban a brit terrorellenes szolgálatok tisztjei...","id":"20190106_A_britek_egy_kicsit_tultoltak_az_iszlamfobiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34d445ee-8ee4-4adb-bd74-56c6eb6a814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2796826-db12-4222-89ff-6a8ae719c8e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_A_britek_egy_kicsit_tultoltak_az_iszlamfobiat","timestamp":"2019. január. 06. 18:40","title":"A britek egy kicsit túltolták az iszlám-fóbiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható...","id":"20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeacdde-ca6b-4847-91f9-a68f536a63c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 16:16","title":"Jön a hideg, éjszaka -15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acca4e2-c98f-43e4-b85e-cacbde0b8655","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Alig pár hete tették közzé a 2019-es Év Autója díj jelöltjeit, amelyek közt ott van a dél-koreai cég új kompaktja is. Mi is megszavaztattuk az olvasókat, és ezek után sejthető talán, ki lett a nyertes. Megnéztük, mitől ekkora favorit mára a Kia.","shortLead":"Alig pár hete tették közzé a 2019-es Év Autója díj jelöltjeit, amelyek közt ott van a dél-koreai cég új kompaktja is...","id":"20190106_kia_ceed_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2acca4e2-c98f-43e4-b85e-cacbde0b8655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d0b8d5-a03a-48ff-a050-7449c7af97d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190106_kia_ceed_teszt","timestamp":"2019. január. 06. 12:30","title":"Kia Ceed-teszt: van, akinek már most az év autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A Szíriusz téren lámpatesteket döntöttek ki.\"","shortLead":"\"A Szíriusz téren lámpatesteket döntöttek ki.\"","id":"20190107_Mar_a_rendorseg_is_gond_nelkul_hasznalja_egy_hodmezovasarhelyi_ter_nevet_amit_a_Ketfarku_talalt_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77808094-59c4-4030-bfb9-d9cfa1b8c868","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mar_a_rendorseg_is_gond_nelkul_hasznalja_egy_hodmezovasarhelyi_ter_nevet_amit_a_Ketfarku_talalt_ki","timestamp":"2019. január. 07. 17:50","title":"Már a rendőrség is gond nélkül használja a hódmezővásárhelyi tér nevét, amit a Kétfarkú talált ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik eset Pécsett történt késő este, a másik Csepelen kora hajnalban.","shortLead":"Az egyik eset Pécsett történt késő este, a másik Csepelen kora hajnalban.","id":"20190107_Ket_leegett_fabodeban_is_holttestet_talaltak_a_tuzoltok_az_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c60766-598d-4581-97d7-f16e679567ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Ket_leegett_fabodeban_is_holttestet_talaltak_a_tuzoltok_az_ejjel","timestamp":"2019. január. 07. 05:15","title":"Két leégett fabódéban is holttestet találtak a tűzoltók az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]