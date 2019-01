Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A berlini Tegel reptér biztonsági emberei hétfő reggel, a spanyol Ryanair-személyzet a hét három napján, pénteken pedig Olaszország-szerte teszik le a munkát a reptéri dolgozók. Mindez igen sok európai, sőt tengerentúli gépet is érinthet – késések, járattörlések várhatóak.","shortLead":"A berlini Tegel reptér biztonsági emberei hétfő reggel, a spanyol Ryanair-személyzet a hét három napján, pénteken pedig...","id":"20190107_Sztrajkok_lesznek_a_legikozlekedesben_a_heten_fel_Europaban_borulhat_a_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5f33d-d069-4260-8a7f-355f366a7314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Sztrajkok_lesznek_a_legikozlekedesben_a_heten_fel_Europaban_borulhat_a_menetrend","timestamp":"2019. január. 07. 09:53","title":"Sztrájkok lesznek a légiközlekedésben a héten, fél Európában borulhat a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","shortLead":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","id":"20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee39f4c-094c-450b-ab30-f0dca32f03a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","timestamp":"2019. január. 08. 14:56","title":"Ne lepődjön meg, ha kiáramló füstöt lát az észak-pesti metróállomásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404a46c-e919-4526-8c49-3b910aedc98f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt laptopokhoz sorolja most bemutatott újdonságát az Asus, pedig a ROG Mothership inkább egy űrhajó fedélzeti eszközére hasonlít. Természetesen az ereje se semmi. ","shortLead":"A játékosoknak szánt laptopokhoz sorolja most bemutatott újdonságát az Asus, pedig a ROG Mothership inkább egy űrhajó...","id":"20190107_asus_rog_moterhship_gamer_laptop_notebook_jatekosoknak_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7404a46c-e919-4526-8c49-3b910aedc98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64183444-3cf5-471d-b1b8-049a1b9e01ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_asus_rog_moterhship_gamer_laptop_notebook_jatekosoknak_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 12:33","title":"Olyan laptopot mutatott be az Asus, amelyre nehezen találunk szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mivel az U6-os vonalon – ahol az evés tiltását szeptemberben elkezdték – bevált, január közepétől az összes bécsi metróvonalon betiltják az ételek fogyasztását. Az állomásokon továbbra is lehet enni.","shortLead":"Mivel az U6-os vonalon – ahol az evés tiltását szeptemberben elkezdték – bevált, január közepétől az összes bécsi...","id":"20190108_Januar_kozepetol_teljesen_betiltjak_az_evest_a_becsi_metron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e8467-c0e6-4ef1-b233-078621e526f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Januar_kozepetol_teljesen_betiltjak_az_evest_a_becsi_metron","timestamp":"2019. január. 08. 15:50","title":"Január közepétől teljesen betiltják az evést a bécsi metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64767483-d297-4552-851b-2d9e6f0e52bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyedül indult útnak, de eltévedt, és bármennyire is igyekezett, nem tudott egyedül úrrá lenni a helyzeten.","shortLead":"Egyedül indult útnak, de eltévedt, és bármennyire is igyekezett, nem tudott egyedül úrrá lenni a helyzeten.","id":"20190107_Levelet_irt_megmentoinek_az_eltevedt_hegymaszo_es_megigerte_maskor_okosabb_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64767483-d297-4552-851b-2d9e6f0e52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd7f140-c177-4a5a-b3c7-12975f7ea516","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Levelet_irt_megmentoinek_az_eltevedt_hegymaszo_es_megigerte_maskor_okosabb_lesz","timestamp":"2019. január. 07. 16:25","title":"Levelet írt megmentőinek az eltévedt hegymászó, és megígérte, máskor okosabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a szakszervezeteknek nem maradt más választásuk, mert a kormány belengette, hogy akár a 2018-as minimálbér is maradhat.","shortLead":"A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a szakszervezeteknek nem maradt más választásuk, mert a kormány...","id":"20190107_MOSZ_kormanyzati_zsarolassal_lett_ennyi_a_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2640b8-fa8c-4c11-99fc-ae13847576e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_MOSZ_kormanyzati_zsarolassal_lett_ennyi_a_beremeles","timestamp":"2019. január. 07. 10:44","title":"MOSZ: Zsarolással lett ennyi a béremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b6f400-2ba7-4748-8428-f9637d056c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a módját, hogyan segítsék a kormánypártot. ","shortLead":"Megtalálták a módját, hogyan segítsék a kormánypártot. ","id":"20190107_Ot_forintot_kuld_Orbannak_a_Ketfarku_ami_75_forintjaba_kerul_majd_a_Fidesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b6f400-2ba7-4748-8428-f9637d056c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624887a-1a72-414b-9f9e-a19f2f9edaa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Ot_forintot_kuld_Orbannak_a_Ketfarku_ami_75_forintjaba_kerul_majd_a_Fidesznek","timestamp":"2019. január. 07. 18:22","title":"Öt forintot küld Orbánnak a Kétfarkú, ami 75 forintjába kerül majd a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fd5135-29c5-4243-8e45-670b940c7906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi elmondása szerint már megkapta volna a vágyott állást, de végül azzal utasították el, hogy kitette a Facebook-profiljára az O1G-emblémát. ","shortLead":"Egy férfi elmondása szerint már megkapta volna a vágyott állást, de végül azzal utasították el, hogy kitette...","id":"20190107_Kormanyellenes_posztja_miatt_nem_vettek_fel_egy_ferfit_egy_ceghez_dolgozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fd5135-29c5-4243-8e45-670b940c7906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ee642-6430-42c6-9c30-c5e377d29839","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Kormanyellenes_posztja_miatt_nem_vettek_fel_egy_ferfit_egy_ceghez_dolgozni","timestamp":"2019. január. 07. 20:17","title":"Facebookos O1G-embléma miatt nem vettek fel egy férfit egy állásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]